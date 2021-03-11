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陸人大代表：點菜剩太多 要雙倍付費
全球暖化將造成糧食危機，大陸多部門倡議餐飲浪費，在今年兩會上大陸全國人大代表還建議，點菜剩太多要按雙倍付費。10日登上微博熱搜，引發網友熱議。
騰訊網報導，大陸全國人大代表謝德體建議，設立監督獎勵機制，點菜剩下超過一定量需按雙倍價格付費。餐飲業在糧食浪費中占約10%，餐飲業食物浪費約占整個消費端食物浪費總量的47%。建議用餐時按人頭點菜，未吃完應打包帶走。
謝德體試算一下食物成本指出，食用豬肉和飼料用糧基本以一比三的比例產出。這意味著，1斤豬肉要用3斤糧食才能餵養出來。雞蛋也是相同的比例。從一粒種子變成盤中餐，中間的生產、收獲、運輸、儲藏、加工等環節成本都巨大。
中科院地理資源所研究員成升魁表示，食物浪費不僅意味著扔掉大量的食物，更意味著為生產這些食物所投入的大量水、能源、土地以及生產資料等的無效消耗，以及溫室氣體額外的大量排放。
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