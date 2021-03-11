大陸昨新增確診11例 均為境外移入

據大陸國家衛健委發布，大陸昨日新增確診病例11例，均為境外移入病例（上海5例，四川3例，廣東2例，福建1例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

當日大陸新增治癒出院病例7例，解除醫學觀察的密切接觸者235人，重症病例與前一日持平。

大陸境外移入現有確診病例176例（無重症病例），現有疑似病例2例。累計確診病例5115例，累計治癒出院病例4939例，無死亡病例。

截至3月10日24時，大陸現有確診病例181例（無重症病例），累計治癒出院病例85201例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例90018例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者982409人，尚在醫學觀察的密切接觸者4751人。

此外，大陸新增無症狀感染者10例（均為境外移入）；當日轉為確診病例1例（為境外移入）；當日解除醫學觀察13例（均為境外移入）；尚在醫學觀察無症狀感染者247例（均為境外移入）。