國泰航空去年虧780億元

國泰航空昨（10）日公布去年財報，營收港幣469.3億元，年減56.1%；虧損港幣216.4億元（約新台幣780億元），每股虧4.2元，相較前年由盈轉虧，今年將繼續實施高級管理階層減薪。

國泰航空還要求所有駐港地勤員工及許多駐外地員工，在今年上半年參與第三輪特別休假計畫，並指獲超過80%的員工支持。

展望前景，國泰航空主席賀以禮表示，市場情況仍然充滿挑戰和不斷變化，目前尚不清楚疫情及其影響在未來幾個月將如何發展。

公司指出，自今年2月20日開始，香港對駐港機師及機組人員實施更嚴格的檢疫要求。新措施導致集團的可載客量及可載貨量分別較1月的水準減少約60%及25%，集團將繼續實施保留現金的措施。

國泰航空去年年底表明，預期2021年上半年運作的可載客量將遠低於疫情前可載客量的四分之一，而假設到2021年夏季各主要市場已廣泛接種有效疫苗，下半年業務將會有所改善。因此預計2021年整體提供的可載客量將遠低於50%。有關聲明至今仍然大致有效。

賀以禮表示，2020年是國泰航空集團逾70年歷史中最具挑戰的12個月，新型冠狀病毒疫情加上世界各地因應疫情而實行的旅遊限制及檢疫要求，為全球航空市場帶來前所未有的影響，造成巨大的衝擊。

國際航空運輸協會預計全球客運量最快要到2024年方可回復至疫情前的水準。