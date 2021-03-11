新增貸款M2增速 超預期

經濟日報 / 記者戴瑞芬／綜合報導

中國人民銀行昨（10）日發布金融統計數據顯示，2月新增人民幣貸款及廣義貨幣供應量（M2）大幅超預期，專家認為低利率、超寬鬆的貨幣政策將暫時保持。

路透報導，2月人民幣貸款增加1.36兆元，遠高於路透調查中值0.95兆元，M2年增10.1%，也高於路透調查中值9.4%。

光大銀行金融市場部分析師周茂華指出，官方「兩會」宣示，政策不急轉彎，經濟可望延續復甦態勢，信貸環境供需兩旺下，預期銀行加大實體經濟信貸投放。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬認為，2月新增信貸偏高的原因主要是銀行向企業提供了更多的長期貸款，意味儘管當局開始限制對房地產行業的貸款，但對製造業和基礎設施投資的支持依舊持續，這種結構性變化反映了貨幣政策的靈活性和準確性。

由於需求側仍處於恢復階段，市場預期，人行政策將延續低利率、超寬鬆貨幣政策環境，避免政策分化預期升溫。

實體經濟 人民幣 中國人民銀行

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