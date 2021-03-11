出口代工為主 莆田鞋業拚轉型

「去年全國生產的135億雙鞋，其中出口95.4億雙，國內銷售35.6億雙，而全國消費鞋類45億雙，近10億雙要從國外進口。」福建省莆田市長李建輝近日受訪時指出，當地鞋業還是以出口代工為主，需要轉型升級，提升產業鏈現代化。

中新社報導，莆田是中國大陸聞名的「鞋城」，製鞋業產業發達，製鞋工藝水平世界領先。目前，鞋業是莆田的支柱產業，該市鞋業企業4200多家，從業人員50多萬人，產值超千億元（人民幣，下同），產量12.6億雙、占大陸產量的9.3%。

李建輝坦言，莆田雖是世界著名的運動鞋製造基地，但處於價值鏈的底部。「往往是我們以低廉的價格代工生產出了世界品牌的鞋，但反過來，又以高昂的價格在國外買回來。」李建輝認為，大陸國內消費潛力尚未完全釋放，高端消費市場占有率不高。

鞋業如何提升產業鏈現代化？在李建輝看來，應該重點發力品牌塑造。為解決這一問題，莆田鼓勵鞋企之間，鞋企與品牌商標、超級IP、策畫諮詢、供應鏈金融等合作，應用新模式、新業態，實施聯盟創牌；鼓勵鞋業龍頭企業與電子信息、服裝生產、電商團隊等其他領域合作，進行跨界創牌。

企業多小散雜、供應鏈脆弱沒有話語權、市場快速反應能力不足，是長期困擾傳統產業升級的痛點。為此，莆田通過建立產業互聯網平台，整合資源，構建生態。