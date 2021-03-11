大陸5G手機暢銷 今年估逾2.8億部

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
成都遠洋太古里商業區，市民被一座5G交互視訊電話亭所吸引。電話亭內，中國移動5G網絡可轉化成WiFi，市民通過隨身的設備進行連接，即可暢遊5G網絡。（中新社）
成都遠洋太古里商業區，市民被一座5G交互視訊電話亭所吸引。電話亭內，中國移動5G網絡可轉化成WiFi，市民通過隨身的設備進行連接，即可暢遊5G網絡。（中新社）

中國移動10日發布的白皮書預計，2021年中國大陸國內市場手機銷量將超過3.5億部，其中5G手機超過2.8億部，中國移動網內5G手機銷量將超過2億部。

中新社報導，中國移動2021終端產品策略白皮書發布暨中國廣電-中國移動共建700MHz終端生態啟動儀式上，中國移動副總經理簡勤表示，2020年，中國大陸建成了全球最大的5G網絡，超過200款5G終端商用。

與2020年相比，2021年5G手機將有新變化。去年，中國移動網內5G手機總銷量突破1億部，率先商用SA（獨立組網）終端，支撐400個行業項目陸續落地，行業終端商用實現突破。

中國移動終端公司技術部副總經理崔芳說，今年，中國移動要實現支持5G SA終端全面普及，計畫實現在網5G SA終端超2億部。中國移動與中國廣電共建共享的700MHz頻段的5G網絡已正式啟動建設。中國移動要求，本月起，滿4000元人民幣的5G終端須支持700MHz。

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