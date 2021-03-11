大灣區廣東創業基地 首批51項目入駐

「目前轄區內有港資企業3000多家，傾力打造粵港澳大灣區青年創新創業高地。」廣州市天河區人力資源和社會保障局副局長、三級調研員楊紅梅10日透露，粵港澳大灣區（廣東）創新創業孵化基地已進入試運營。

中新社報導，粵港澳大灣區（廣東）創新創業孵化基地由廣東省人力資源和社會保障廳、廣州市天河區政府合作共建，致力打造成為「國家級、國際化、示範性」的創業孵化（實訓）示範平台，重點為港澳青年提供全周期的創業孵化育成服務。

基地總建築面積6.65萬平方公尺，依據創業探索期、初創期、成長期、成熟期的不同階段需求，為創業者提供全周期、全要素孵化服務，大幅降低創業創新成本。

目前，基地已進入試運營階段，對入駐的初創項目予以免租，免租期限最長可達3年。首批經評審確定的51個項目（其中港澳項目20個）已在今年2月陸續入駐，第二批入駐項目招募籌備工作也已正式啟動，並將港澳青年創新創業項目招募數比率提升至70%以上。

楊紅梅說，天河區的港澳人員與大陸居民享受同等就業創業扶持政策待遇。目前，在天河辦理了有效就業登記的港澳青年就業人數達1085人。