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搶攻港澳養老市場 廣州打造健康城
面向廣大的養老養生產業市場，廣州將打造立足廣州東部，面向粵港澳大灣區的康復療養和醫療保健雙環醫養結合平台。該項目計畫總占地面積約223.9畝，總建築規模約50.4萬平方公尺。項目落成後，「前海人壽醫院健康城」將為港澳民眾在廣東養老創造便利條件。
10日，廣州舉行「粵港澳大灣區發展規劃綱要」發布兩周年系列新聞發布會。中山大學前常務副校長、美國外科學院院士、前海人壽廣州總醫院名譽院長汪建平在會上透露，位於廣州增城的前海人壽廣州總醫院，計畫打造上述的「前海人壽醫院健康城」。
汪建平指出，未來會爭取打通與香港醫療資源的對接，讓香港年長者北上養老無後顧之憂。據了解，該區域性醫養社區計畫新建設康復醫院一間，老年病醫院一間及3800 張床位的醫養社區。項目落成後，結合現在已運營的前海人壽廣州總醫院形成前海人壽醫院健康城。
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