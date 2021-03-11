聽新聞
test
0:00 / 0:00

人行建議：加強金融設施互通 建立數據共享機制

聯合報 / 記者林汪靜／綜合報導
中國人民銀行參事崔瑜表示，建議大陸進一步加強金融基礎設施互聯互通，探索建立金融數據共享機制。圖／取自中新網
中國人民銀行參事崔瑜表示，建議大陸進一步加強金融基礎設施互聯互通，探索建立金融數據共享機制。圖／取自中新網

中國人民銀行大陸央行）參事崔瑜表示，建議大陸進一步加強金融基礎設施互聯互通，探索建立金融數據共享機制，形成統一的數據共享標準和規範；透過大陸金融行業數據共享示範，探索形成數據要素市場基礎理論，完善數據確權、開放、流通、交易相關制度。

中國證券報報導，崔瑜表示，具體而言，建議由大陸相關部門牽頭，建立金融行業數據協同治理體系，推動建設金融基礎設施數據治理規範，完善金融機構數據治理制度體系，引導機構加強數據治理，提升數據安全，提高數據品質，充分發揮數據價值。

崔瑜更表示，要完善現有行業數據安全分類定級標準，推進金融業重要數據辨識和認定工作，形成行業重要數據目錄，讓金融行業數據流動與安全使用有章可循，數據活動風險有效評估。

在金融監管方面，崔瑜指出，建議研究設立行業協會自律組織，強化規範個人資訊處理活動的管理監督；加快制定金融科技經營業務許可或備案相關制度，將提供處理和傳輸數據金融科技服務商納入監管體系，防範金融業數據安全保護交叉風險，推動金融科技合規發展。

金融基礎設施是指為各類金融活動提供基礎性公共服務的系統及制度安排，也是金融市場運行的基礎性保障，大陸加強金融基礎設施統籌監管是2008年金融危機後國際金融監管改革的重要內容之一，國際監管組織頒布了相關準則，要求各國遵照執行。

中國人民銀行 大陸央行

延伸閱讀

官方接管近2年 中國包商銀行被裁定破產

挖工程師替大陸研發AI 獵人頭公司負責人全數交保

大陸政協會議閉幕：堅持九二共識、遏止台獨

中國「兩會」與你無關？除了「十四五」，台商該小心的稅務新規

相關新聞

大陸偽通縮 物價連兩月下滑

受春節晚一個月、高基期、豬肉價格下降等影響，大陸國家統計局昨（10）日公布2月消費者物價指數（CPI）年減0.2%，連續...

中芯14奈米良率 追上台積

市場消息傳出，中芯國際14奈米製程工藝產品良率已追平台積電同等工藝，水準達約90%-95%。目前中芯國際各製程產能滿載，...

豬肉降價等影響 大陸2月CPI年減0.2%

大陸國家統計局10日公布2月大陸消費者物價指數（CPI）年減0.2%，受春節錯位、高基數、豬肉價格下降等多重因素影響，大...

陸城市找特色 建國際消費中心

據不完全統計，今年以來中國大陸已有20多個城市準備建設國際消費中心城市，推動消費升級。關於建設國際消費中心城市，大陸各地...

吉林汽車產業走強 帶動外貿開門紅

吉林省商務廳10日披露，今年前2個月，吉林外貿進出口實現開門紅，進出口額增速位居東北三省一區首位。這其中，支柱產業汽車發...

人行建議：加強金融設施互通 建立數據共享機制

中國人民銀行（大陸央行）參事崔瑜表示，建議大陸進一步加強金融基礎設施互聯互通，探索建立金融數據共享機制，形成統一的數據共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。