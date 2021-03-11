聽新聞
test
0:00 / 0:00
吉林汽車產業走強 帶動外貿開門紅
吉林省商務廳10日披露，今年前2個月，吉林外貿進出口實現開門紅，進出口額增速位居東北三省一區首位。這其中，支柱產業汽車發展勢頭良好，對吉林省外貿支撐作用不斷增強。
中新社報導，吉林省是大陸汽車產業大省，全球知名汽車廠商大眾、奧迪、豐田等也在長春與一汽集團設有合資企業。今年前2個月，吉林省外貿進出口額實現278.4億元（人民幣，下同），同比增長51.4%，增速高出全大陸19.2個百分點。其中，僅汽車及汽車零配件進出口額就達131.6億元，增長103.6%，占進出口總值的47.3%，拉動進出口增長36.4個百分點。
據吉林省商務廳表示，隨著主要貿易對象製造業加速重啟及大陸國內汽車市場消費需求恢復性增長，吉林省主要車企按計畫擴大生產規模，汽車產業對外貿支撐作用增強。
吉林省汽車產業呈現強勁的發展勢頭，一汽集團功不可沒。2020年，在新冠肺炎疫情爆發和全球汽車行業產銷整體下滑的大環境之下，一汽集團全年實現整車銷量達370.6萬輛，同比增長7.1%，增速優於行業9個百分點，實現營業收入6960億元。
一汽集團表示，2021年要繼續加強本地研發能力建設，加強掌握核心技術，全年計畫銷售整車超過400萬輛，營業收入7200億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言