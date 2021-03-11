陸城市找特色 建國際消費中心

據不完全統計，今年以來中國大陸已有20多個城市準備建設國際消費中心城市，推動消費升級。關於建設國際消費中心城市，大陸各地想法不一，有些準備挖掘自身優質產業資源，形成獨特的商品和品牌供給能力。

中新社報導，山東省青島市市長趙豪志表示，青島產業國際化程度比較高，智能家電、新一代信息技術、高端裝備製造以及海洋經濟等都具有較高的國際化水平。今後，青島將依託上合組織地方經貿合作示範區，建設食品和農產品進出口集散中心，同時依託自貿試驗區青島片區，打造中日韓消費專區。

趙豪志表示，青島還將繼續辦好國際帆船拉力賽、跨國公司領導人峰會、青島國際啤酒節等系列展會、峰會等，以此為契機擴大對外交往，提升青島的影響力和美譽度。

有些則計畫依託獨特的地理和歷史文化優勢，打造具有地方特色的消費體驗。湖南省長沙市市長鄭建新認為，國際消費中心除了要有大量人口集聚、服務業高度發達外，交通和城市管理也應當達到較高水平。

他表示，作為南北走向的京廣高鐵、東西走向的滬昆高鐵交匯點，長沙交通區位優勢發達，「甚至去往世界各地都非常方便」。「我們要把自己的特點和風格做足，把湖南美食、獨特風景、文化資源充分展現出來，吸引更多的人來長沙消費。」鄭建新說。

陝西省西安市市長李明遠認為，當地打造國際消費中心最大的優勢就是歷史文化資源豐富。千年古都、「古絲綢之路」起點等多重身分，賦予了西安發展國際消費中心的有利條件。

西安交通區位優勢也相當突出。李明遠稱，當地希望把歷史文化和現代時尚有效結合，打造國際化旅遊目的地，以此吸引全球消費者前來。

此間分析人士認為，打造國際消費中心城市不管走哪條路，關鍵都要在特色上下功夫。中國貿促會研究院副院長趙萍稱，在培育建設國際消費中心城市過程中，最重要的就是要做出特色，避免千篇一律。

根據自身獨特的優勢形成獨特消費環境，實現差異化消費體驗，才能提高對全球消費者的吸引力。