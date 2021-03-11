豬肉降價等影響 大陸2月CPI年減0.2%

大陸國家統計局10日公布2月大陸消費者物價指數（CPI）年減0.2%，受春節錯位、高基數、豬肉價格下降等多重因素影響，大陸2月CPI連續第二個月較去年同期呈現負增長。

中新網報導，大陸國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，從年增率來看，大陸2月CPI下降0.2%，降幅比上月縮小0.1個百分點，其中，食品價格由上月上漲1.6%轉為下降0.2%，影響CPI下降約0.05個百分點。

董莉娟指出，食品中，受去年同期基數較高影響，豬肉價格下降14.9%，降幅比上月擴大11個百分點，影響CPI下降約0.39個百分點；雞肉和鴨肉價格分別下降8.7%和2.6%，降幅均有縮小。

非食品價格下降0.2%，降幅比上月縮小0.6個百分點，影響CPI下降約0.15個百分點，非食品中，交通通訊價格下降1.9%，其中飛機票價格下降28.2%；教育文化娛樂、醫療保健價格分別上漲0.6%和0.3%。而扣除食品和能源價格的核心CPI年增率由上月下降0.3%轉為持平。

路透報導，民生銀行研究院宏觀分析師應習文指出，大陸2月CPI基本符合預期，年增速依舊維持在通縮區間，主因有三：第一，生豬出欄持續恢復，豬肉價格在節後回落拖累食品價格的漲幅，使得今年春節月漲幅不如去年，進而限制年增速。

第二，局部疫情下的就地過年政策導致機票等交通出行費用大幅下跌；第三，去年2月大陸恰逢疫情爆發，從長期來看對CPI形成了拖累。

不過，交通銀行金融研究中心高級研究員劉學智認為，隨著翹尾因素的回升，CPI年增率3月可能轉正，未來會回到小幅增長的軌道上。

今年大陸政府工作報告提出的大陸物價預期目標是全年CPI漲幅3%左右，較去年下調了0.5%。大陸國務院研究室黨組成員孫國君說，較去年預期目標有所下調，說明大陸當局有信心把CPI控制在相對較低的標準。

而在工業生產者出廠價格指數（PPI）方面，大陸2月年增1.7%，漲幅比上月擴大1.4個百分點。