網易雲音樂計畫赴港上市 將於2022年正式IPO

騰訊音樂的競爭對手網易雲音樂，正尋求在港交所上市，目前已有實質性進展，將在明年正式提交IPO。

界面新聞報導，網易雲音樂於2013年4月正式發布，使用者數據方面，網易曾於2018年11月公布註冊用戶數為6億，接著在2019年第2季財報會議上透露該數據已突破8億，年增50%。

目前，網易雲音樂採取多元化商業模式，涉及廣告、會員、付費音樂、音樂直播、演出票務、音樂周邊等，並嘗試過IP授權等商業化路徑，2019年第2季，網易雲音樂付費有效會員數年增135%。

對於網易雲音樂的盈利能力問題，網易CEO丁磊曾在網易財報會議中表示，一是會員、二是廣告、三是音訊直播、四是挖掘雲音樂更深層次的社交功能，「我們對這四個方面的盈利是比較有信心和把握。」

「晚點LatePos」報導，丁磊對於網易雲音樂格外重視，3月3日網易雲音樂市場副總裁李茵離職，丁磊已擔起網易雲音樂CEO的工作，掌管實際業務。

目前網易雲音樂內部有多項業務，需要向丁磊和網易雲音樂現任CEO朱一聞雙向匯報，其中丁磊主要掌管原創音樂製作業務，實際上，丁磊在對外表達中已多次強調過對本土原創音樂的重視。

眾所周知，網易雲音樂在境內市場的直接競對象包括QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂在內的騰訊音樂集團，騰訊音樂集團於2018年12月成功登陸那斯達克，當前市值為448億美元。

騰訊音樂2020年第3季財報中，總營收為人民幣75.8億元，年增16.4%；使用者方面，騰訊音樂月度活躍使用者數達到8億，線上音樂付費使用者數增長至5170萬，年增46%；線上音樂付費率為8%，2019年同期為5.4%。

成立至今，網易雲音樂的融資節奏相對平穩，據天眼查App，該公司至今共有3筆公開融資：2017年4月完成7.5億元A輪融資，投資方包括中金公司、芒果文創等。

2018年11月完成超過6億美元B輪融資，百度、泛大西洋投資集團、博裕資本等參與投資；2019年9月，網易雲完成7億美元B2輪融資，阿裡巴巴為領投方。

網易雲音樂在3筆融資後估值分別為80億美元、35億美元和70億美元。