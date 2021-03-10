中國「兩會」與你無關？除了「十四五」，台商該小心的稅務新規

全球都在關注，世界都想知道，中國將如何規劃未來？中國將走向何方？不尋常的中國大陸2021年「兩會」，通過了未來五年的國家發展計畫「十四五」規劃，給出了上述問題的線索。

然而，對「領取大陸薪水」的台灣人和廣大台商而言，得小心這一次的稅務新規......

3月還是冷的北京，迎來一年一度的全國人大和政協「兩會」。

開幕時間，在2021年恢復到與往年一樣的3月初，只是對全球媒體而言有點措手不及，因防疫考量，只准駐京記者上會，不開放境外記者臨時赴京採訪的申請。

2021年兩會，備受矚目的便是審議通過「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要草案。

前者設計了未來五年（2021～2025）的中國經濟發展戰略，後者則宣示了中國要在2035年基本實現「社會主義現代化強國」。

從5G、數據中心、AI到創新基礎設施等高科技領域，亦會將台商納入新基建的範圍內。

根據大陸《人民日報》官方微博，所發布的「一起期待！未來5年你的生活會發生怎樣改變？」明確針對九大類族群，包括醫護人員、科研人員、城鎮居民、農民、學生、求職者、勞動者、教師、老年人在內，簡要列出未來各族群制度改革的新舉措，攸關民眾權益與福祉。

金稅四期：異常行為無所遁形

研究大陸稅制多年、勤業眾信聯合會計師事務所會計師林淑怡，便觀察到其中財稅金融體制的新走向，勢必會大力加強稅收徵管，這是十四五的稅改重點。

不尋常的端倪，從大陸國家稅務總局於2020年11月發布「金稅四期」採購意向公告，便可見一斑。

「金稅四期」的特點在於，除了稅務機關的資訊，還將全部整合所有非稅務機關的往來訊息。

預計網羅收納的資訊，包括各行政部會、委員會、中國人民銀行、銀行機構、其他參與機構等，以便稅務機關及各參與部門能夠更輕易檢核企業註冊信息與企業納稅信息的真實性與有效性。

林淑怡指出，待「十四五」時期、金稅四期上線後，假使大陸台商有經營異常、大額或頻繁資金流動，或是逃漏稅等情事，透過各部門資訊交換及流通，這些異常行為將無所遁形，更容易被稽徵機關查獲。

「本來應該要繳的所得稅，若沒有繳的話，透過未來的金稅四期上線勾稽，它就容易被稽查得到，」林淑怡說。

恐將加強徵管「兩地支薪」

而台商若還存在「兩套帳」的作法，一套送給國稅局，一套提供股東，在大陸稅務徵管之下，林淑怡認為風險在於兩套帳連結到資金流動，「其實大概也都逃不掉。」

另外，除了銀行扣款的數字，台商和台幹還會面臨「兩地支薪」的情況，與個人切身利益極度相關，必須盡快做出調整以符合新規。

兩地支薪最常見的例子，是從台灣外派到大陸的公司員工，一部分薪水在台灣支領，一部分在大陸支領。台灣領的薪水在台灣申報個人所得稅，最高級距是40%；大陸薪水在大陸申報個人所得稅，最高級距是45％。

對大陸稅局而言，要查的是為何大陸台幹的薪水為何始終沒有調漲？是否為個人所得稅的稅收長期偏低的原因之一？

上表顯示，大陸稅局徵收的間接稅收，明顯高於直接徵收，尤其是個人所得稅比重明顯偏低，就2020年僅達總稅收的7.5％。

眾所周知，近年來大陸勞動成本飆升，薪資年年調漲，但是有些台商習慣把台幹調漲的薪水放到台灣支領，背後也可能是因為台幹不想讓領太多的人民幣，最終導致台幹員工在大陸的薪資似乎相對「凍漲」。

「當大陸員工一直加薪，在同工不同酬的情況下，若台幹的薪水數年從來沒調過，」林淑怡下了一個結論說：「台商這樣做，不會被查也很奇怪。」

林淑怡提醒，台商在追求大陸「十四五」商機、享受減稅降費的優惠政策之餘，也要留意日趨嚴密的稅收徵管力度。

（作者／魯皓平 本文出自2021.3.3《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）