人行建議：加強金融基礎設施互通 建數據共享機制

中國人民銀行（大陸央行）參事崔瑜表示，建議大陸進一步加強金融基礎設施互聯互通，探索建立金融數據共享機制，形成統一的數據共享標準和規範；透過大陸金融行業數據共享示範，探索形成數據要素市場基礎理論，完善數據確權、開放、流通、交易相關制度。

中國證券報報導，崔瑜表示，具體而言，建議由大陸相關部門牽頭，建立金融行業數據協同治理體系，推動建設金融基礎設施數據治理規範，完善金融機構數據治理制度體系，引導機構加強數據治理，提升數據安全，提高數據品質，充分發揮數據價值。

崔瑜更表示，要完善現有行業數據安全分類定級標準，推進金融業重要數據辨識和認定工作，形成行業重要數據目錄，讓金融行業數據流動與安全使用有章可循，數據活動風險有效評估。

此外，在大陸監管方面，崔瑜指出，建議研究設立行業協會自律組織，強化規範個人資訊處理活動的管理監督；加快制定金融科技經營業務許可或備案相關制度，將提供處理和傳輸數據金融科技服務商納入監管體系，防範金融業數據安全保護交叉風險，推動金融科技合規發展。

金融基礎設施是指為各類金融活動提供基礎性公共服務的系統及制度安排，也是金融市場運行的基礎性保障，大陸加強金融基礎設施統籌監管是2008年金融危機後國際金融監管改革的重要內容之一，國際監管組織頒布了相關準則，要求各國遵照執行。