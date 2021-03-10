人行：今年普惠小微企業貸款將增長30%以上

中國人民銀行（大陸央行）副行長陳雨露10日表示，大陸宏觀金融政策將會保持連續性、穩定性和可持續性。廣大小微企業普遍關心的貸款延期還本付息的政策將會延續，工農中建這些大型商業銀行的普惠小微貸款，將會增長30%以上。

陳雨露指出，2020年累計設立人民幣1.8兆的低息專項再貸款和再貼現資金，對7.3兆的小微企業貸款實行延期還本付息政策，發放4兆的小微企業無抵押的信用貸款。對產業鏈、供應鏈上的中小微企業發放2.3兆的應收賬款質押貸款。

他稱，上述這些政策措施一共為3,200多萬戶的中小企業和個體工商戶，及時給予融資的支持，融資的利率和費用率也顯著下降。

陳雨露表示，今年宏觀金融政策將會保持連續性、穩定性和可持續性。廣大小微企業普遍關心的貸款延期還本付息的政策將會延續，工農中建這些大型商業銀行的普惠小微貸款將會增長30%以上。

他強調，在防控好金融風險的基礎上，小微企業的無抵押信用貸款的占比也將會繼續上升。

陳雨露還表示，科創小微企業、綠色小微企業、鄉村振興戰略當中的農村新型經營主體等，符合新發展理念的中小微企業，將會得到特殊的融資支持。在此同時，大陸的數位普惠金融事業將會繼續快速發展，大大緩解小微企業融資當中的資訊不對稱問題，讓中小微企業插上金融科技的翅膀，在國民經濟開創新格局當中發揮新的更大的作用。