李稻葵：十四五期間 大陸要調整好「飛行姿態」

北京清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵10日在北京日報撰文指出，十四五的戰略性總目標，是調整好中國大陸經濟發展的狀態，如果大陸經濟是一架飛機，十四五期間要調整好飛行姿態，為第二個百年奮鬥目標的實現打好基礎。

李稻葵指出，當前全球化趨勢碰到小逆流，所以十四五期間的全球化，可能是一種新型全球化。具體來說，十四五期間的全球化，可能是以中國大陸為代表的新興市場國家呼籲、推動、維繫的全球化，而不僅僅是由美國為首的發達國家維繫推動。

他認為，全球化的動力可能來自中國大陸，而中國大陸對經濟全球化的領導力，部分是來自於大陸的進口大市場。新型全球化的趨勢是以中國大陸巨大的消費市場，吸引國外的投資人和其它生產要素，用大陸開放的市場來維繫和推動新型全球化。

李稻葵認為，十四五的戰略性總目標，是調整好中國大陸經濟發展的狀態，如果大陸經濟是一架飛機，十四五期間要調整好飛行姿態，為第二個百年奮鬥目標的實現打好基礎。

他還認為，十四五期間也是國際局勢不斷動盪的五年，百年未有之大變局在今後五年很可能會加速演變，疫情之後各國都要調整，大陸的任務也是調整，而不是簡單追求高增長發展速度，官方已經布局調整的重要方向和重要維度，即構建雙循環的新發展格局。

李稻葵表示，飛行姿態相當於飛機在爬高過程中，到一定高度時要調整姿態進入到一個新的飛行姿態。中國大陸要從過去大程度上依賴外循環、依賴國際市場、依賴國際技術，轉到相對而言內外比較平衡的新發展格局。飛行姿態是指把大陸國內的發展基礎打好，要有比較穩定、比較安全、相對可控的生產體系，自己掌握核心技術，同時大陸的市場需求能夠逐步釋放出來，從而不用特別依賴國外市場。

他認為，大陸今後五年發展的重點，主要有以下三個方面：一是順應經濟地理的重新布局的大趨勢，推動新型城鎮化來提升百姓的收入水準。二是要培育一部分國內市場，比如養老市場、大健康市場，另一方面在核心技術上要有一定突破，產業鏈要有完備性。三是生態環境建設、節能減排等方面打好基礎，到2030年的碳排放要封頂。