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大陸通膨符合預期 3月CPI有望轉正

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
路透引述分析師認為，整體符合預期的通膨，對貨幣政策的影響仍為中性。中新社資料照片
路透引述分析師認為，整體符合預期的通膨，對貨幣政策的影響仍為中性。中新社資料照片

受春節錯位、高基數、豬肉價格下降等多重因素影響，大陸2月消費者物價指數（CPI）連續第二個月負增長；工業生產者出廠價格指數（PPI）則在需求改善和大宗商品漲勢帶動下，年增率創27個月最高。

大陸國家統計局10日發布的數據顯示，2月CPI年減0.2%。PPI年增1.7%，創2018年11月以來最高。

路透引述分析師認為，整體符合預期的通膨，對貨幣政策的影響仍為中性，穩健的貨幣政策將保持靈活精準、合理適度。

分析師並指出，大陸國內需求延續復甦，以及新冠疫苗接種擴大範圍、天氣轉暖等，有望帶動更廣泛經濟活動恢復，預計隨著高基數效應減弱，CPI將逐漸重回正軌，3月年增率有可能轉正，PPI也將延續改善。

民生銀行研究院宏觀分析師應習文指出，CPI基本符合預期，依舊維持在通縮區間，主要原因一是活豬出欄持續恢復，豬肉價格在節後回落拖累食品價格的漲幅，使得今年春節漲幅不如去年，從而限制年增率。

其次是局部疫情下的就地過年政策，導致機票等交通出行費用比去年同期大幅下跌；三是去年2月恰逢疫情爆發，儘管從長期看對CPI形成拖累，但短期引發的物資短缺、供應中斷、應急儲備需求增加，推升同期的CPI基數。

交通銀行金融研究中心高級研究員劉學智認為，CPI年增率3月就可能回正，未來會回到小幅增長的軌道上。

CPI 疫情

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