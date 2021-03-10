影／三寶機車橫越馬路 被撞飛空翻滾重摔害死1人

大陸上海市一對夫妻，騎車行經路口時，貪圖方便直接穿越車陣橫跨馬路，當他們從轎車前經過駛入旁邊車道時，直接被一輛疾駛而來的轎車撞飛，夫妻倆在空中翻滾後重摔墜落，造成一死一傷。

綜合大陸媒體報導，3月8日中午，68歲的汪姓男子騎車載著70歲的周姓妻子，騎車行經浦東新區滬南公路與下沙西街路口處，汪男騎車直接橫越馬路，結果連人帶車一起被撞了出去，汪男和妻子騰空飛起，在空中翻轉近720度後重摔墜地。後方一名大媽騎士原本就要跟在汪男車後橫越馬路，被這一幕嚇得不敢再前進，最後直接倒退回了路邊。

而夫妻倆事後被送醫搶救，汪男已經沒有生命危險，妻子則搶救無效宣告不治。撞飛夫妻倆的是一名47歲的章姓男駕駛，目前已被排除酒駕、毒駕的情況，至於詳細肇禍原因，還有待警方進一步調查。