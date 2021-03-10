俄羅斯駐北京大使：沒來過台灣 未來願搭高鐵訪台

俄羅斯駐北京大使傑尼索夫接受鳳凰衛視節目採訪時表示，他至今從未來過台灣，如果以後有機會的話，他將更願意選擇乘坐高鐵來。

根據中共中央、大陸國務院印發的《國家綜合立體交通網規劃綱要》，其中「京津冀-粵港澳」交通主軸布局，將台北市納入規劃，引發兩岸熱議。

公開資料顯示，正在北京第七次參加大陸全國兩會的傑尼索夫，18歲時就開始學習漢語。1973年他第一次前往中國大陸，1992年起，在俄羅斯聯邦駐華大使館擔任參贊，2013年出任俄駐華大使館特命全權大使。

對於修高鐵到台北的話題，傑尼索夫8日接受鳳凰衛視節目採訪時表示，大陸能建造大橋，正如廣東省粵港澳大灣區的那樣，所以從技術層面上講，中國大陸完全有這個能力，並且兩岸本來就同屬一地。

他還表示，至今還從未去過台灣，如果以後有機會的話，他將更願意選擇乘坐高鐵去。

報導稱，去年新冠疫情剛爆發時，傑尼索夫曾錄製中文影片為武漢加油。影片中他將自己稱為一個「老北京人」，且住在中國大陸好多年，也去過武漢很多次。