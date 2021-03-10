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大陸昨新增確診5例 均為境外移入

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸昨新增確診5例，均為境外移入。（澎湃新聞）
大陸昨新增確診5例，均為境外移入。（澎湃新聞）

據大陸國家衛健委發布，大陸昨日新增確診病例5例，均為境外移入病例（上海2例，河南1例，廣東1例，陝西1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例3例，均為境外移入病例（均在上海）。

當日大陸新增治癒出院病例8例，解除醫學觀察的密切接觸者206人，重症病例與前一日持平。

大陸境外移入現有確診病例172例（無重症病例），現有疑似病例3例。累計確診病例5104例，累計治癒出院病例4932例，無死亡病例。

截至3月9日24時，大陸現有確診病例177例（無重症病例），累計治癒出院病例85194例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例90007例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者982120人，尚在醫學觀察的密切接觸者4699人。

此外，大陸新增無症狀感染者16例（均為境外移入）；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察11例（境外移入10例）；尚在醫學觀察無症狀感染者251例（均為境外移入）。

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