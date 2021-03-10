大陸昨新增確診5例 均為境外移入

義大利-俄羅斯商會9日表示，俄羅斯直接投資基金（RDIF）已與瑞士阿迪恩藥廠簽約，將在義大利生產俄國研發的「衛星-V」COVID-19疫苗，是在歐盟國家生產這支疫苗的首例。 敘利亞總統阿塞德及妻子阿斯瑪確診；韓國累計11例接種後死亡，8例初判與疫苗無關；專家說中國整體免疫力低於5%，今年一定要打疫苗。

2021-03-10 05:00