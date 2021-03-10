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大陸2月CPI年減0.2％ 豬肉價格降近15％

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
大陸2月消費者物價指數（CPI）比去年同期下降0.2%。新華社資料照片
大陸2月消費者物價指數（CPI）比去年同期下降0.2%。新華社資料照片

大陸國家統計局10日發布的數據顯示，今年2月消費者物價指數（CPI）比去年同期下降0.2%，其中豬肉價格下降14.9%，影響CPI下降約0.39個百分點。

數據顯示，1至2月平均，CPI比去年同期下降0.3%。

大陸國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀，從月增率來看，CPI上漲0.6%，漲幅比1月回落0.4個百分點。其中，食品價格上漲1.6%，漲幅回落2.5個百分點，影響CPI上漲約0.30個百分點。食品中，受春節期間消費需求增加和運輸成本上升等因素影響，水產品和鮮果價格分別上漲8.7%和6.1%，漲幅分別擴大5.4和3.8個百分點；活豬出欄持續恢復，豬肉價格由1月上漲5.6%轉為下降3.1%。

她指出，居民就地過年，使得文娛消費需求有所增加，電影及演出票價格上漲13.0%；受國際原油價格上漲影響，汽油和柴油價格分別上漲3.4%和3.7%；春節期間人工成本有所上升，洗車、家政服務、美髮和計程車費用等價格均有上漲，漲幅在1.2%至6.3%之間。

董莉娟表示，從年增率來看，CPI下降0.2%，降幅比1月收窄0.1個百分點。其中，食品價格由1月上漲1.6%轉為下降0.2%。食品中，受去年同期基數較高影響，豬肉價格下降14.9%，降幅比1月擴大11.0個百分點。但羊肉、水產品和雞蛋價格分別上漲7.5%、5.9%和4.3%，漲幅均有擴大。

在工業生產者出廠價格指數（PPI）方面，2月年增1.7%，漲幅比1月擴大1.4個百分點。在主要行業中，價格漲幅擴大的主要是黑色金屬冶煉和壓延加工業，上漲14.1%，擴大4.2個百分點。

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