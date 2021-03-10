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馬雲搭檔 設併購公司

經濟日報 / 記者賴錦宏／綜合報導

美國證監會（SEC）網站顯示，阿里巴巴聯合創始人之一的謝世煌，與Puissance Capital Management創始人Ted Wang聯合創立領導特殊目的併購公司（SPAC）Angel Pond Holdings，已遞交美國IPO申請，最高募資3億美元（約新台幣85億元），此次公開發行的聯席帳簿管理人為高盛和摩根大通。

目前不清楚該SPAC公司可能併購的業務是否跟阿里巴巴有關，但謝世煌的身分已讓外界聯想到阿里巴巴在海外的布局。

新浪網報導，公開資料顯示，謝世煌是阿里巴巴投資總經理、國際市場部資深總監及公司產品開發部負責人，瀋陽工業大學工程學學士學位。謝世煌被稱為馬雲最信賴的搭檔，身價超過200億美元。

謝世煌自2007年1月起一直出任阿里巴巴公司產品開發部國際市場分部主管，為阿里巴巴集團的創辦人之一，自1999年起曾任B2B 交易平台運營的多個管理層職位，包括2000年至2002年出任業務發展總監，2002年至2004年出任國際市場分部運營及發展總監，2004年至2006年出任同一部門資深總監。示，謝世煌是阿里巴巴投資總經理、國際市場部資深總監及公司產品開發部負責人，瀋陽工業大學工程學學士學位。謝世煌被稱為馬雲最信賴的搭檔，身價超過200億美元。

謝世煌自2007年1月起一直出任阿里巴巴公司產品開發部國際市場分部主管，為阿里巴巴集團的創辦人之一，自1999年起曾任B2B 交易平台運營的多個管理層職位，包括2000年至2002年出任業務發展總監，2002年至2004年出任國際市場分部運營及發展總監，2004年至2006年出任同一部門資深總監。

加入阿里巴巴集團前，謝世煌與阿里創始人馬雲一同於大陸外經貿部轄下的電子商務中心成立的資訊科技公司工作，擔任財務總監。

阿里巴巴集團 摩根

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