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林毅夫：陸晶片需求 台廠的機遇

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導
大陸全國政協委員林毅夫（中新社）
大陸全國政協委員林毅夫（中新社）

針對兩岸高新技術和半導體產業，大陸全國政協委員、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫昨（9）日認為，大陸的市場需求給台灣晶片產業帶來發展機遇，兩岸經濟合作大有可為，合則兩利，分則兩害。

中新網報導，林毅夫表示，以台積電、聯發科、日月光、聯電等為代表的台企，處在世界晶片生產第一梯隊，是規模最大、技術先進、最有競爭力的一批製造商，而大陸是晶片需求量最大的一個地區，大陸的發展需求給台灣晶片產業帶來了發展機遇。

在他看來，未來大陸會繼續保持全球最大市場的地位，每年至少為全球經濟增長貢獻30%的力量；不管是哪個企業，尤其是高科技企業，只有充分利用大陸的市場優勢，才能讓科研投入轉化成利潤，有利潤才能繼續加大科研投入，保持技術領先。

台灣赴陸投資金額去年增41.5%，兩岸經濟貿易中，台灣獲得1,400億美元的順差，意味著台灣經濟發展離不開大陸。

「台灣的高科技企業應該充分利用大陸的市場優勢，由市場的擴大化轉成利潤，以繼續投入研發，繼續保持技術領先。」林毅夫指出，台灣需要大陸的廣大市場，兩岸加強合作，台灣經濟才能有更好的前景。

林毅夫表示，合則兩利，分則兩害，希望兩岸的經濟不要分開。如果因為政治的因素造成兩岸的經濟合作不能順利進行，損害的是台灣人民的利益。從國際貿易或區域貿易理論來看，小經濟體得到的好處要遠大於大經濟體，反之，若經貿合作不能順利進行，小經濟體受到的損失也會遠大於大經濟體。

人民日報報導，林毅夫表示，未來大陸會繼續擴大開放，讓更多外國的產品和資本進入。也希望大陸的產品、資本、技術進入國際市場。對於極少數卡脖子的產品，大陸也會做好準備，利用自身優勢攻關。任何想要卡大陸脖子的做法只會加速大陸進步，以及讓自己加速失去競爭優勢。

林毅夫 北京大學

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