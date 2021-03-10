德陽造 進軍生活垃圾熱解處理新領域

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導
「二重裝備」自主研發的日處理百噸垃圾熱解裝置，垃圾綜合處理技術和處理能效表現優異。圖／本報四川德陽傳真
「二重裝備」自主研發的日處理百噸垃圾熱解裝置，垃圾綜合處理技術和處理能效表現優異。圖／本報四川德陽傳真

由四川省德陽市「二重裝備」自主研發的廣東雷州市烏石鎮日處理100噸垃圾熱解裝置，投用至今已近一年。從運行情況來看，垃圾綜合處理技術和處理能效表現優異，惠及當地及周邊地域共3個鎮、23萬居民群眾，取得了良好成效。

烏石鎮位於雷州半島西南部，是廣東省主要漁港之一，毗鄰北和鎮和覃斗鎮。此前，這些區域的垃圾只能傾倒至海灘，或者運到130公里以外遂溪縣填埋，不但處理成本高，還容易汙染環境和地下水資源。

雷州市烏石鎮100噸/日垃圾熱解處理專案，是「二重裝備」進入垃圾處理領域研製落地的首個項目，採用供應商+服務商運營新模式。專案設備採用首創的一段臥式乾燥筒+兩段臥式反應釜的三角形組合布置結構，電控系統全部自主設計、集成配套，具備機、電、液全線設備集成能力。目前，已累計處理超過15000噸生活垃圾，有效解決了當地生活垃圾處理難題，大大改善了當地人居環境。

「二重裝備」位於四川德陽，近年來，他們貫徹「綠色、低碳、環保」理念，堅持走創新發展道路，重點圍繞垃圾熱解專案展開技術攻關，並取得突破。這項技術主要針對生活垃圾、生物質、汙泥等有機固體廢棄物進行絕氧熱解處理，具有極佳的清潔性，適用於大、中型城市生活垃圾的集中處理。

廣東 地下水 水資源

延伸閱讀

普鴻去年EPS 4.09元 攀歷史新高

高雄肅槍首日查2槍 1人疑曾在台南涉案

能源主題不生硬 苗栗學生畫作飆創意及知識

難道高雄剩我沒槍？女議員批治安差 陳其邁：專案掃蕩

相關新聞

總額6264億元 南沙新區推202項建設

廣州南沙新區（自貿試驗區）8日舉行2021年重點項目建設誓師大會。會上宣布，南沙2021年將投資建設202個重點項目，總...

大陸兩會 聚焦經濟

正在北京舉行的大陸兩會，將審查通過大陸十四五規劃和二○三五年遠景目標，為未來五至十五年經濟發展擘畫藍圖。

福州十四五 加速打造6現代城

福州「絲路海港城」正在形成規模！一周前，羅源灣港區21個項目集中簽約，總投資額354億（人民幣，下同）。其中，由中國寶武...

大陸5年計畫 建好5G網絡

大陸工業和信息化部部長肖亞慶表示，大陸十四五期間（2021-2025年）將建成系統完備的5G網絡，在網速提升、網絡覆蓋等...

陝西對外貿易 台灣占第二多

陝西省統計局表示，2020年陝西對外貿易和對外經濟運行呈增長趨勢。其中，台灣地區居第二，占全省進出口總值的19.6%。

新一線15城買房 女性增到48%

中國房地產研究平台在「三八國際婦女節」當天發布報告顯示，近年來，大陸女性房產購置比例呈明顯上升態勢。2020年，15個新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。