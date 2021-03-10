德陽造 進軍生活垃圾熱解處理新領域

由四川省德陽市「二重裝備」自主研發的廣東雷州市烏石鎮日處理100噸垃圾熱解裝置，投用至今已近一年。從運行情況來看，垃圾綜合處理技術和處理能效表現優異，惠及當地及周邊地域共3個鎮、23萬居民群眾，取得了良好成效。

烏石鎮位於雷州半島西南部，是廣東省主要漁港之一，毗鄰北和鎮和覃斗鎮。此前，這些區域的垃圾只能傾倒至海灘，或者運到130公里以外遂溪縣填埋，不但處理成本高，還容易汙染環境和地下水資源。

雷州市烏石鎮100噸/日垃圾熱解處理專案，是「二重裝備」進入垃圾處理領域研製落地的首個項目，採用供應商+服務商運營新模式。專案設備採用首創的一段臥式乾燥筒+兩段臥式反應釜的三角形組合布置結構，電控系統全部自主設計、集成配套，具備機、電、液全線設備集成能力。目前，已累計處理超過15000噸生活垃圾，有效解決了當地生活垃圾處理難題，大大改善了當地人居環境。

「二重裝備」位於四川德陽，近年來，他們貫徹「綠色、低碳、環保」理念，堅持走創新發展道路，重點圍繞垃圾熱解專案展開技術攻關，並取得突破。這項技術主要針對生活垃圾、生物質、汙泥等有機固體廢棄物進行絕氧熱解處理，具有極佳的清潔性，適用於大、中型城市生活垃圾的集中處理。