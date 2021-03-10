新一線15城買房 女性增到48%

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國房地產研究平台在「三八國際婦女節」當天發布報告顯示，近年來，大陸女性房產購置比例呈明顯上升態勢。2020年，15個新一線城市整體女性購房者占比48.04%，超過了北上廣深等一線城市。　　

貝殼研究院的這份報告顯示，大陸30個重點城市整體女性購房占比從2017年45.6%提高到2020年47.54%，逐年提升。　　

其中，24歲以下、25至29歲兩個年齡段的女性已成為房地產增量市場的主要貢獻力量。3年來，這兩個年齡段的女性購房者數量，增速明顯高於其他年齡段女性。　　

15個新一線城市整體女性購房者占比為48.04%，超過北上廣深等一線城市1個百分點。　　

在房價更為平穩的長沙，女性購房占比高達55.81%，位列全國30個重點城市首位。而以上海為首的長三角城市，將買房任務更多給了男性，女性購房占比均不足45%。　　

貝殼研究院調查結果還顯示，在受訪女性群體之中，37.49%的女性通過「和男方共同購買」擁有第一套住房，31.9%的女性買第一套房需要「靠父母資助」。隨著女性受教育程度越來越高，收入水平不斷提升，女性在購房方面的獨立性凸顯，通過嫁給男方擁有房產的女性不足一成，更有16.42%的女性宣稱買房「靠自己」。

另一份名為「中國美好生活大調查」的報告則發現，2020年，女性的購車消費達到22.28%，已經超過男性（22%）。這是近十年來，女性的買車消費第一次超過男性。

買車的女性也更趨於年輕化，26歲至35歲的最多。

一線城市

延伸閱讀

下調預測 OECD估大陸今年GDP將增長7.8%

英國以侵犯英國公民隱私處罰大陸官媒 陸：敦促撤銷

林毅夫：大陸給台灣晶片產業帶來機遇

林毅夫：加強合作 台灣得到的好處遠大於大陸

相關新聞

總額6264億元 南沙新區推202項建設

廣州南沙新區（自貿試驗區）8日舉行2021年重點項目建設誓師大會。會上宣布，南沙2021年將投資建設202個重點項目，總...

大陸兩會 聚焦經濟

正在北京舉行的大陸兩會，將審查通過大陸十四五規劃和二○三五年遠景目標，為未來五至十五年經濟發展擘畫藍圖。

福州十四五 加速打造6現代城

福州「絲路海港城」正在形成規模！一周前，羅源灣港區21個項目集中簽約，總投資額354億（人民幣，下同）。其中，由中國寶武...

大陸5年計畫 建好5G網絡

大陸工業和信息化部部長肖亞慶表示，大陸十四五期間（2021-2025年）將建成系統完備的5G網絡，在網速提升、網絡覆蓋等...

陝西對外貿易 台灣占第二多

陝西省統計局表示，2020年陝西對外貿易和對外經濟運行呈增長趨勢。其中，台灣地區居第二，占全省進出口總值的19.6%。

新一線15城買房 女性增到48%

中國房地產研究平台在「三八國際婦女節」當天發布報告顯示，近年來，大陸女性房產購置比例呈明顯上升態勢。2020年，15個新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。