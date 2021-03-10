新一線15城買房 女性增到48%

中國房地產研究平台在「三八國際婦女節」當天發布報告顯示，近年來，大陸女性房產購置比例呈明顯上升態勢。2020年，15個新一線城市整體女性購房者占比48.04%，超過了北上廣深等一線城市。

貝殼研究院的這份報告顯示，大陸30個重點城市整體女性購房占比從2017年45.6%提高到2020年47.54%，逐年提升。

其中，24歲以下、25至29歲兩個年齡段的女性已成為房地產增量市場的主要貢獻力量。3年來，這兩個年齡段的女性購房者數量，增速明顯高於其他年齡段女性。

15個新一線城市整體女性購房者占比為48.04%，超過北上廣深等一線城市1個百分點。

在房價更為平穩的長沙，女性購房占比高達55.81%，位列全國30個重點城市首位。而以上海為首的長三角城市，將買房任務更多給了男性，女性購房占比均不足45%。

貝殼研究院調查結果還顯示，在受訪女性群體之中，37.49%的女性通過「和男方共同購買」擁有第一套住房，31.9%的女性買第一套房需要「靠父母資助」。隨著女性受教育程度越來越高，收入水平不斷提升，女性在購房方面的獨立性凸顯，通過嫁給男方擁有房產的女性不足一成，更有16.42%的女性宣稱買房「靠自己」。

另一份名為「中國美好生活大調查」的報告則發現，2020年，女性的購車消費達到22.28%，已經超過男性（22%）。這是近十年來，女性的買車消費第一次超過男性。

買車的女性也更趨於年輕化，26歲至35歲的最多。