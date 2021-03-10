大陸5年計畫 建好5G網絡

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸工業和信息化部部長肖亞慶表示，大陸十四五期間（2021-2025年）將建成系統完備的5G網絡，在網速提升、網絡覆蓋等方面取得更大進步，同時不斷豐富垂直應用。

中通社報導，在第十三屆全國人民代表大會第四次會議結束後的「部長通道」採訪活動中，肖亞慶指出，去年面對新冠肺炎疫情，數字（數位）經濟發揮了很大作用，靠著數字經濟，教學、醫療、家庭生活物資需求等等都得到了有效保障。

他說，困難和危機中也有新的機遇，數字經濟正大跨步地向前邁進，工業經濟也正在向著數字經濟大跨步邁進。

肖亞慶說，大陸的數字經濟發展方興未艾，未來的前景非常廣闊。數字經濟發展基礎要進一步夯實。以網絡建設為例，去年中國已經建成71.8萬個5G基站，十四五期間將建成系統完備的5G網絡，在網速提升、網絡覆蓋等方面取得更大進步，同時不斷豐富垂直應用。　　

他也提到要擴大數字經濟消費，催生出更多新業態、新產業。在數字經濟發展時代，工信部作為主管部門，要用數字思維來理解發展。

肖亞慶還表示，保持製造業比重穩定，不僅僅是總量要做大，更要實現高質量發展，確保關鍵時刻「不掉鏈子」。同時，提高產品和服務質量，加快打造新的增長點。保持製造業比重穩定要久久為功，要更高水平用好兩個市場兩種資源，吸引更多的資本、人才向製造業聚集。

新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

下調預測 OECD估大陸今年GDP將增長7.8%

英國以侵犯英國公民隱私處罰大陸官媒 陸：敦促撤銷

林毅夫：大陸給台灣晶片產業帶來機遇

林毅夫：加強合作 台灣得到的好處遠大於大陸

相關新聞

總額6264億元 南沙新區推202項建設

廣州南沙新區（自貿試驗區）8日舉行2021年重點項目建設誓師大會。會上宣布，南沙2021年將投資建設202個重點項目，總...

大陸兩會 聚焦經濟

正在北京舉行的大陸兩會，將審查通過大陸十四五規劃和二○三五年遠景目標，為未來五至十五年經濟發展擘畫藍圖。

福州十四五 加速打造6現代城

福州「絲路海港城」正在形成規模！一周前，羅源灣港區21個項目集中簽約，總投資額354億（人民幣，下同）。其中，由中國寶武...

大陸5年計畫 建好5G網絡

大陸工業和信息化部部長肖亞慶表示，大陸十四五期間（2021-2025年）將建成系統完備的5G網絡，在網速提升、網絡覆蓋等...

陝西對外貿易 台灣占第二多

陝西省統計局表示，2020年陝西對外貿易和對外經濟運行呈增長趨勢。其中，台灣地區居第二，占全省進出口總值的19.6%。

新一線15城買房 女性增到48%

中國房地產研究平台在「三八國際婦女節」當天發布報告顯示，近年來，大陸女性房產購置比例呈明顯上升態勢。2020年，15個新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。