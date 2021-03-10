大陸5年計畫 建好5G網絡

大陸工業和信息化部部長肖亞慶表示，大陸十四五期間（2021-2025年）將建成系統完備的5G網絡，在網速提升、網絡覆蓋等方面取得更大進步，同時不斷豐富垂直應用。

中通社報導，在第十三屆全國人民代表大會第四次會議結束後的「部長通道」採訪活動中，肖亞慶指出，去年面對新冠肺炎疫情，數字（數位）經濟發揮了很大作用，靠著數字經濟，教學、醫療、家庭生活物資需求等等都得到了有效保障。

他說，困難和危機中也有新的機遇，數字經濟正大跨步地向前邁進，工業經濟也正在向著數字經濟大跨步邁進。

肖亞慶說，大陸的數字經濟發展方興未艾，未來的前景非常廣闊。數字經濟發展基礎要進一步夯實。以網絡建設為例，去年中國已經建成71.8萬個5G基站，十四五期間將建成系統完備的5G網絡，在網速提升、網絡覆蓋等方面取得更大進步，同時不斷豐富垂直應用。

他也提到要擴大數字經濟消費，催生出更多新業態、新產業。在數字經濟發展時代，工信部作為主管部門，要用數字思維來理解發展。

肖亞慶還表示，保持製造業比重穩定，不僅僅是總量要做大，更要實現高質量發展，確保關鍵時刻「不掉鏈子」。同時，提高產品和服務質量，加快打造新的增長點。保持製造業比重穩定要久久為功，要更高水平用好兩個市場兩種資源，吸引更多的資本、人才向製造業聚集。