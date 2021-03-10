福州十四五 加速打造6現代城

福州「絲路海港城」正在形成規模！一周前，羅源灣港區21個項目集中簽約，總投資額354億（人民幣，下同）。其中，由中國寶武太原鋼鐵（集團）有限公司投資建設的高端特種鋼鐵新材料基地項目，總投資100億元，將在寶鋼德盛現有規模基礎上，在羅源灣建設322萬噸精品不銹鋼項目。

中新社報導，這次集中簽約將加速推進羅源灣鋼鐵產業升級，加快推動「絲路海港城」打造國際一流的綠色不銹鋼精品產業基地。

逐漸崛起的福州「絲路海港城」是福州加速「造城」的縮影。十四五開局，福州明確今後五年重點建設福州濱海新城、福州大學城、東南汽車城、絲路海港城、福州（長樂）國際航空城、現代物流城等六個「城」。

根據規劃，福州十四五時期的發展硬指標是：省會能級實現新提升，力爭GDP保持年均7%的中高速增長，建成區面積達到500平方公里左右，城區常住人口達500萬人，省會首位度和輻射帶動力顯著提升。

新年伊始，福州六個現代城建設火力全開。在福州市閩侯縣的東南汽車城，203省道拓寬改造、蘭圃產業園、東台高端新材料產業園等多個項目正加速推進。閩侯縣委書記葉仁佑指出，集聚一批汽車配套大項目、好項目，將對汽車產業實行強鏈補鏈，進一步做大做強汽車產業，全力打造人、產、城融合發展的東南汽車城。

在福州濱海新城，福建貝瑞和康數字生命產業園（二期）項目日前開工，總投資16.78億元，聚焦雲計算、基因測序、基因編輯、人工智能等高新技術，打造集數據中心、生產基地、研發中心等多功能於一體的全生命周期健康醫療產業園。這是福建省十四五開局啟動的首批集中開工重大項目之一。

福州市長尤猛軍說，全方位推動高質量發展，產業是最重要的支撐，創新是第一動力。回望十三五，得益於紡織化纖、輕工食品等五大千億產業集群進一步壯大，福州工業總產值預計突破1.1萬億元大關。邁向十四五，福州繼續扶引大龍頭、培育大集群、發展大產業。

僑台優勢，也是福州加速「造城」的一大助力。福州是中國著名的僑鄉和台灣同胞的重要祖籍地，現有海外鄉親400多萬人，分布在世界177個國家和地區。匯聚海內外同胞的智慧和力量，爭取海內外更多的資金、人才和技術在福州集聚，將加快推進福州濱海新城、東南汽車城、絲路海港城等六個現代城建設。