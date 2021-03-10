西部陸海新通道 海鐵聯運集裝箱運量增長

廣西南寧海關通報，今年1-2月，西部陸海新通道北部灣港海鐵聯運集裝箱辦理量40800標箱，同比增長98%。

中新社報導，西部陸海新通道是由中國西部省份與新加坡合作打造的貿易通道，利用鐵路、海運、公路等運輸方式，向南經廣西北部灣港通達世界各地。通道海鐵聯運班列線路從2017年的「渝桂新」1條線到常態化開行6個方向，開行數量從最初每周1列增至每天10列以上；貨物品類增加至300多種。

南寧海關隸屬欽州港海關物流監控科科長曾國濱表示，為做好西部陸海新通道貨物的通關保障，陸海新通道沿線海關建立實時聯系配合機制，採用提前申報和兩步申報模式，提速貨物在口岸流轉效率。

他說，現在從重慶始發的出口貨物，在重慶當地提前申報發車，僅用時2-3天便可抵達欽州港，觸發海關放行指令後，可順利通關。

此外，為推動西部陸海新通道海鐵聯運班列快速發展，欽州港海關和欽州港鐵路集裝箱中心站密切配合，暢通物流鏈條，實現貨物抵港直裝和口岸直提，目前，欽州港口岸整體通關時間已壓縮至11.03小時，比2020年壓縮47.65%。

今年以來，隨口岸軟硬件設施加快完善，海防鐵海定製專列、首趟「巴西—重慶」海鐵聯運集裝箱紙漿班列相繼開行，中國鐵路系統首批大型自動化龍門吊設備進入安裝調試階段，西部陸海新通道輻射效應持續顯現。