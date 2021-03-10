梅州五華大灣區經貿發展中心 掛牌

廣州市番禺區與梅州市五華縣合作共建的梅州五華（番禺）大灣區經貿發展中心8日掛牌，該中心是助力「世界客都」梅州融入粵港澳大灣區的舉措之一。活動上，番禺區與五華縣簽訂「共建梅州五華（番禺）大灣區經貿發展中心框架協議」。

中新社報導，梅州市是廣東省的農業大市，而五華縣處於梅州南部，是梅州與粵港澳大灣區內地城市距離最近的縣。目前，五華境內高速公路通車里程178.13公里，高速公路通車密度居梅州全市第一。長（春）深（圳）、濟（南）廣（州）等高速公路的通車，促進了五華與大灣區的互聯互通，加快了農產品出山。

梅州五華（番禺）大灣區經貿發展中心共設有八大平台，主要包括番禺對口幫扶五華成果展示平台、體制機制創新平台、雙向招商交流平台、現代服務業發展合作平台、創新型產業發展平台、招才引智平台、商貿文化旅遊交流平台、企業和個人「走出去」窗口等。

其中，共建現代服務業發展合作平台將被打造為吸引廣東省內外企業到經貿發展中心發展商品進出口、跨境電商、保稅倉儲、現代物流等業務，助力五華打造成新的物流服務基地；招才引智平台是指引導五華企業加強與粵港澳大灣區、一帶一路沿線地區的經貿合作，設立產業人才創新中心，吸引大灣區各類優秀人才。