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總額6264億元 南沙新區推202項建設

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
3月8日，廣州南沙新區（自貿試驗區）舉行2021年重點項目建設誓師大會。會上宣佈，南沙2021年將投資建設202個重點項目，總投資共6264.5億元人民幣。（中新社）
3月8日，廣州南沙新區（自貿試驗區）舉行2021年重點項目建設誓師大會。會上宣佈，南沙2021年將投資建設202個重點項目，總投資共6264.5億元人民幣。（中新社）

廣州南沙新區（自貿試驗區）8日舉行2021年重點項目建設誓師大會。會上宣布，南沙2021年將投資建設202個重點項目，總投資共6264.5億元（人民幣，下同）、年度投資910.6億元。

中新社報導，該活動在中科空天飛行科技產業化基地項目現場舉行，通過視頻連線南方海洋科學與工程省實驗室（廣州）等12個項目，同步啟動13個重要項目的樁基礎建設。

2021年南沙重點建設項目共涉及重大基礎設施、現代產業、社會民生、城市更新等四大領域。

其中，重大基礎設施項目有59個，總投資2661.63億元，佔南沙202個重點項目投資總額四成。計劃建成廣州地鐵18號線（首通段），推進深茂鐵路廣州段、深中通道萬頃沙支線、南中高速等重大交通基礎設施建設。

同時，還有112個現代產業項目，佔南沙全年重點項目數量過半。在發展戰略性新興產業方面，南沙將以中科空天飛行科技產業化基地等項目為龍頭，建設空天產業園；加快中科院明珠科學園首批項目、冷泉生態系統、高超聲速風洞、極端海洋科考設施等科技創新平台設施建設。

南沙還將打造國際一流生命科學產業創新中心，加快大灣區精準醫學產業基地、中山大學國際藥谷等重大平台建設；做強先進製造業集群，集中力量建設廣汽豐田第五生產線，恒大智能汽車零部件以及日本電裝、聯晶LED等項目；並加快發展現代服務業，加快發展高端服務業，推動國際金融論壇（IFF）永久會址、國際風險投資中心等項目加快建設。

中科宇航探索技術有限公司副董事長鄭軍透露，今年將全力保障首飛火箭的成功飛行、成功研製，為產業基地的量產打下堅實基礎。截至本月，首型運載火箭已完成工程研製階段的大部分地面試驗工作，計畫於2021年底前完成首型運載火箭的發射。

南沙區區長董可強調，要力爭新開工項目不遲於2021年上半年前完成開工，續建項目按提前一個月的進度往前趕，為全年投資穩增長創造空間。

據統計，南沙區2020年實現地區生產總值1846億元，增長7.1%，增速排名廣州全市各區第一。

火箭 自貿試驗區

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