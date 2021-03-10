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海南離島免稅店 前2月銷售額達84.9億元

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

海南離島免稅新政成效顯著，企業和個人所得稅優惠政策落實，人才政策取得突破……海南省委常委、秘書長孫大海表示，海南自貿港建設最關鍵、最核心政策正在落地見效。

中新社報導，孫大海8日在海南自貿港制度集成創新培訓班暨工作座談會上說，作為自貿港的核心政策，海南離島免稅新政成效顯著。今年前兩個月，全島9家離島免稅店免稅銷售額84.9億元（人民幣，下同），同比增長359%；購物人數152.9萬人次，同比增長191%；購物件數807.85萬件，同比增長216%。

海南自貿港人才政策取得突破。去年共引進人才12.2萬多人，增長177%。兩年多來海南全省共引進人才20.8萬人，完成「百萬人才進海南行動計劃（2018-2025年）」初期目標。

孫大海表示，海南正加快落實自貿港航運、航空領域政策。截至目前已有3艘船舶完成國際運輸船舶增值稅退稅，26艘「中國洋浦港」國際貨輪命名交付。已有國內多家知名公務機企業落戶。

在促進貿易和投資自由便利上，海南自貿港「一負三正」進口商品零關稅清單等一批核心政策加快推進。截至目前已有5家企業申請設立原輔料帳冊，辦理44票貨物進出口通關手續。

在海南自貿港金融服務方面。截至2020年底，該省FT賬戶共開立帳戶19375個，帳戶餘額86.46億元，同比增長82.9倍，資金收付313.25億元，同比增長130%。去年合格境外有限合夥人（QFLP）股權投資基金落地海南，合格境內有限合夥人（QDLP）境外投資獲批試點額度50億美元，新型離岸國際貿易收支突破18億美元，為上年的10倍。

海南還已獲批在9個自貿港重點園區建設國際互聯網數據專用通道，獲批展開數據跨境安全管理試點。

最後，海南省委深改辦（自貿港工委辦）制度創新處處長董濤稱，海南已推出11批共111項制度創新案例，一批制度集成創新方案正在推動中，出台後將加快推進自貿港建設發揮重要作用。

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