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下調預測 OECD估大陸今年GDP將增長7.8%

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
OECD預測今年大陸GDP將增長7.8%，（圖／取自澎湃新聞）
OECD預測今年大陸GDP將增長7.8%，（圖／取自澎湃新聞）

經濟合作發展組織（OECD）發布最新中期經濟展望報告，該報告下調大陸今年經濟成長預測，今年大陸經濟將增長7.8%，之前預估8%；2022年預計將增長4.9%。

澎湃新聞報導，不過，值得注意的是，在去年12月的報告中，OECD指出，預計到2021年，大陸將貢獻世界經濟增長的三分之一以上，而歐洲和美國的貢獻將仍然小於它們在世界經濟中的比重，在大陸強勁復甦的帶領下，到今年底全球GDP將回到疫情前的水準。

此外，該報告預估，今年全球GDP增速為5.6%，之前預計為4.2%，而2022年全球GDP增速為4%，之前預計3.7%。

該報告還指出，近幾個月來，得益於全球範圍內新冠肺炎疫苗的有效部署，部分國家宣布增加財政預算，全球經濟前景獲得明顯改善，預計今年全球GDP增長率為5.6%，2022年為4%，到今年年中，全球經濟產出將超過疫情大流行前的水準。但即使全球經濟前景有所改善，仍然有不少國家的產出和收入到2022年底前將維持在疫情全球大流行之前的預期水準以下。

疫情 新冠肺炎

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