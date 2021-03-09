百度赴港上市聆訊通過 美股盤前漲逾6%

百度今（9）日通過港交所上市聆訊，這意味著赴港二次上市腳步近。不過，百度並未透露二次上市時間。受此消息影響，百度美股盤前股價上漲超過6%，而昨（8）日收盤下挫11.1%。

澎湃新聞報導，有消息稱百度預計下周開始接受投資者認籌，並在3月完成在香港第二上市，集資規模最多50億美元，美銀、中信裡昂證券、高盛牽頭本次上市事宜。

這是春節後，赴港二次上市首家大型網路公司通過港交所聆訊，按照港交所的流程，二次回港上市的公司路演時間相對IPO要短一些，最後定價以美股為基準，再此基礎上做一些浮動。

不過，暫未獲悉百度此次定價是否會依據美股而下調。此前包括阿里巴巴回港二次上市等都以美股為基準做相應折扣。

港交所聆訊後推估約20至25天上市。港股IPO的流程如下：遞表約一至六個月，之後聆訊約二至三天，接著是路演約七天、招股約兩周，然後公布配售結果，最後一步掛牌。

上市聆訊就是上市前對即將上市的公司進行全面評估，待有關專家當面評估是否通過上市，可以說是決定是否能成功上市的一關。

3月1日，百度在北京總部召開股東大會，通過1拆80的普通股拆股計畫。

據百度此前公布的文件，百度董事會批准將其ADS（美國存託股票）所代表的A類普通股的比例從每10股ADS代表1股A類普通股，更改為每1股ADS代表8股A類普通股，自今年3月1日起生效。