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年虧6億美元銷售狀況不佳 GAP被曝考慮出售中國業務

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
Gap在中國大陸北京的一家門市。 路透
Gap在中國大陸北京的一家門市。 路透

旗下擁有Banana Republic、Old Navy等五大品牌的美國休閒服裝集團GAP，傳將出售中國區業務，彭博報導， GAP正與潛在買家進行接觸以評估收購興趣，相關磋商尚處初期階段。

受此消息影響，9日早間美股收盤時，GAP股價上漲5.75%，創下一年來新高。

GAP旗下品牌Old Navy去年宣布撤出中國市場，中國基金報報導，疫情之下，中國市場成為不少外國品牌的「救命稻草」，不過GAP卻加速退出，主要是亞洲市場尤其是中國區銷售狀況不佳，虧損逐年擴大。

GAP上周發布最新財報，在截至2021年1月30日的第4季，GAP集團銷售額較去年同期下滑5.3%至44.2億美元，淨利潤為2.34億美元。另外，2020財年全年GAP集團銷售額為138億美元，全年下滑15.7%，淨虧損6.65億美元。

其中，與集團同名品牌GAP第4財季銷售額下滑7%，全年收入減少26.8%至33.9億美元。已連續八年出現業績下滑，較2013年的63.5億美元，如今GAP品牌的營收近乎腰斬。

財報顯示，美國仍是GAP最大市場，來自亞洲的收入繼續萎縮，約占總額的5%。

金融界報導，GAP傳將出售中國區業務消息一出，引起大陸網民熱議。網友留言GAP「衣服款式單一，價格太貴」，「性價比不高，不如優衣庫」，且近年來頻遭大陸消費者抱怨出現產品質量差、舒適度不佳等問題。對於GAP敗走中國市場，網友們普遍不太意外。

值得注意的是，在傳出業務轉手的消息前，GAP正加大在中國市場的投入。GAP2010年進入中國市場，並在線下及阿里巴巴電商平台天貓同時開展經營，進入中國區發展超10年，全大陸開設有約200家門店。

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