2025年大陸將建設一批 「城市一刻鐘便民生活圈」

大陸商務部9日就「城市一刻鐘便民生活圈建設」發布指南（徵求意見稿），目標到2025年，建設一批布局合理、型態齊全、功能完善、智慧便捷、規範有序、服務優質、商居和諧的城市便民生活圈。

大陸商務部網站發布的指南解釋，「城市一刻鐘便民生活圈」是伴隨社區商業發展而生，是指以社區居民為服務對象，在步行不超過15分鐘的範圍內，以滿足居民日常生活、日常消費和品質消費等為目標，以多型態集聚形成的社區服務商圈。

而各城市便民生活圈的商業設施由於歷史沿革、地理條件、發展基礎等原因，呈現不同的發展形態，主要包括：組團式社區商業。以一個或多個社區商業綜合體、社區購物中心、便民商業中心、便民服務中心等綜合性商業設施為核心，零散商業據點為補充，滿足社區居民及部分流動消費者生活消費需求的社區商業發展形態。

街坊式社區商業。沿街道以條狀形式相對集中配置商業設施，以滿足居民生活消費需求為主的社區商業發展形態。

分布式社區商業。受用地等客觀條件限制，利用分散的社區商業設施建設便民網點的社區商業發展形態。

公益性社區商業設施。基於社會公共利益和社會責任，由大陸政府出資、國有控股或持股，用於提供滿足居民基本生活需求的平價或微利商品和服務的流通基礎設施，其功能主要為增強保障服務居民基本生活、穩定市場價格、加強應急響應等方面。

指南指出，到2025年，大陸社區商業便利化、標準化、數位化、品質化水準全面提升，在改善服務基本民生、促進消費升級、暢通城市經濟微循環方面發揮更大作用。

指南還指出，要充分發揮政府規畫引導作用，針對社區商業公益屬性和微利薄利的特點，完善政策體系、加大公共資源投入；全面發揮市場在資源配置中的決定性作用，鼓勵各類社會主體參與投資建設營運，增強社區商業可持續發展能力。

指南要求加強頂層設計。摸清大陸社區商業據點數量及社區人口結構、收入水準、消費習慣、消費需求等，結合當地「十四五」發展規劃，制定與城市中心商圈建設、老舊小區改造計畫、城市更新規畫等相對銜接的便民生活圈建設專項規畫和實施方案，明確工作目標、重點任務、實施步驟、保障措施等。

此外，指南稱，要鼓勵專業營運主體整合商戶資源，透過微信小程序、APP、綜合服務信息平台等，接入購物、餐飲、休閒、文化、養老、家政等線上功能，面向居民提供統一行銷推廣、訂單整合、採購配送等服務，打造社區商業集約式發展生態圈。

指南提出，規範發展大陸社區電商模式。推動線上線下融合、均衡發展，鼓勵電商平台為實體店鋪提供行銷、資訊、流量、數位化工具等免費或讓利服務，提供集採集配、統倉統配等中台、後台支持，將實體店鋪作為供應鏈合作的一環。