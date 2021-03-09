林毅夫：加強合作 台灣得到的好處遠大於大陸

大陸全國政協經濟委員會副主任、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫表示，兩岸之間合則兩利、分則兩害，加強合作的過程中，台灣人民得到的好處一定會遠遠大於大陸人民。

中新社報導，林毅夫在大陸全國兩會期間接受採訪時表示，以台積電為代表的台灣相關企業，處在世界晶片生產第一梯隊，是規模最大、技術先進、最有競爭力的一批製造商，而大陸是晶片需求量最大的一個地區，大陸的發展需求給台灣晶片產業帶來發展機遇。

林毅夫認為，未來大陸會繼續保持全球最大市場的地位，每年至少為全球經濟增長貢獻30%的力量；不管是哪個企業，尤其是高科技企業，只有充分利用大陸的市場優勢，才能讓科研投入轉化成利潤，有利潤才能繼續加大科研投入，保持技術領先。

林毅夫說，相信兩岸更進一步合作是台灣的機遇，也有利於大陸的發展，可謂是合則兩利，分則兩害，而且他希望是不會分。因為從國際貿易或區域貿易理論來看，在經貿合作中，小經濟體得到的好處要遠遠大於大經濟體，反之，若經貿合作不能順利進行，小經濟體受到的損失也會遠遠大於大經濟體。

他強調，兩岸都是中國人民，希望兩岸能加強合作，讓中華民族的偉大復興在我們這一代實現，實現過程中，台灣人民不僅能分享中華民族偉大復興所帶來的好處，而且能得到的好處一定會遠遠大於大陸人民。