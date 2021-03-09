快訊

蘇大媽慘了！台南高分院駁回抗告 將入獄關100天

足球／又進了！巴西球星羅納度結紮10年 嫩女友傳懷孕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林毅夫：加強合作 台灣得到的好處遠大於大陸

聯合報 / 記者李仲維／即時報導

大陸全國政協經濟委員會副主任、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫表示，兩岸之間合則兩利、分則兩害，加強合作的過程中，台灣人民得到的好處一定會遠遠大於大陸人民。

中新社報導，林毅夫在大陸全國兩會期間接受採訪時表示，以台積電為代表的台灣相關企業，處在世界晶片生產第一梯隊，是規模最大、技術先進、最有競爭力的一批製造商，而大陸是晶片需求量最大的一個地區，大陸的發展需求給台灣晶片產業帶來發展機遇。

林毅夫認為，未來大陸會繼續保持全球最大市場的地位，每年至少為全球經濟增長貢獻30%的力量；不管是哪個企業，尤其是高科技企業，只有充分利用大陸的市場優勢，才能讓科研投入轉化成利潤，有利潤才能繼續加大科研投入，保持技術領先。

林毅夫說，相信兩岸更進一步合作是台灣的機遇，也有利於大陸的發展，可謂是合則兩利，分則兩害，而且他希望是不會分。因為從國際貿易或區域貿易理論來看，在經貿合作中，小經濟體得到的好處要遠遠大於大經濟體，反之，若經貿合作不能順利進行，小經濟體受到的損失也會遠遠大於大經濟體。

他強調，兩岸都是中國人民，希望兩岸能加強合作，讓中華民族的偉大復興在我們這一代實現，實現過程中，台灣人民不僅能分享中華民族偉大復興所帶來的好處，而且能得到的好處一定會遠遠大於大陸人民。

林毅夫 台灣人

延伸閱讀

彭博：全球晶片競賽將開打 台韓競爭條件佳

大陸浙江紹興、溫州兩市全面開放新冠疫苗免費接種

新冠肺炎影響！大陸公司來台獵人頭 3年挖角逾200名工程師

大陸最快地鐵！ 廣州地鐵18號線時速176公里達港珠澳大橋

相關新聞

2025年大陸將建設一批 「城市一刻鐘便民生活圈」

大陸商務部9日就「城市一刻鐘便民生活圈建設」發布指南（徵求意見稿），目標到2025年，建設一批布局合理、型態齊全、功能完...

林毅夫：大陸給台灣晶片產業帶來機遇

針對兩岸是否能在晶片產業合作，大陸全國政協經濟委員會副主任、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫表示，大陸是晶片需求量最...

打響電信業者回A第一槍 中國電信擬申請上交所上市

中國電信9日在港交所公告，為把握數位化發展機遇，完善公司治理，拓寬融資管道，加快改革發展，推動戰略落地，實現高品質發展，...

美媒：中美科技戰 北京瞄準 AI、晶片、航太等7大領域

美中科技戰未歇，美媒指出，中國「十四五」規劃提出加快發展人工智慧、晶片、量子計算等七個涉及國安的科技領域，在與美國的科技...

大陸電動車三巨頭今年赴港上市 將籌50億美元

路透引述消息人士指出，在美國上市的中國大陸電動汽車製造商理想汽車、蔚來汽車和小鵬汽車，計劃最快今年在香港上市。

疫情、租金夾擊 效忠戲院龍頭UA停業

新冠肺炎疫情重創香港百業，曾因疫情嚴峻三度被勒令停業的戲院業，終難敵沉重經營壓力，「龍頭」之一的UA院線昨日宣布旗下6間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。