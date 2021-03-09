打響電信業者回A第一槍 中國電信擬申請上交所上市

中國電信9日在港交所公告，為把握數位化發展機遇，完善公司治理，拓寬融資管道，加快改革發展，推動戰略落地，實現高品質發展，公司擬申請A股發行並在上海證券交易所主板上市。

中國電信公告稱，公司2020年度經營收入為人民幣3,936億元，年增4.7%；公司股東應占利潤為209億元，年增1.6%，每股基本淨利潤為人民幣0.26元。

在5G發展方面，中國電信指出，5G套餐用戶達8,650萬戶，滲透率24.6%。移動用戶達3.51億戶，淨增1,545萬戶，用戶市占率提升至22.0%。

公告指出，公司擬公開發行A股數量不超過120.93億股，即不超過本次A股發行後公司已發行總股本的13%（超額配售選擇權行使前）。實際募集資金扣除發行費用後，將用於5G產業互聯網建設項目、雲網融合新型資訊基礎設施項目及科技創新研發項目等。