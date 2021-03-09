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大陸電動車三巨頭今年赴港上市 將籌50億美元

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸電動汽車企業蔚來汽車，近年推出多款電動汽車。（新浪微博照片）
大陸電動汽車企業蔚來汽車，近年推出多款電動汽車。（新浪微博照片）

路透引述消息人士指出，在美國上市的中國大陸電動汽車製造商理想汽車、蔚來汽車和小鵬汽車，計劃最快今年在香港上市。

消息人士稱，3間汽車企業一直在與顧問就上市事宜進行接洽，最早可能於今年年中啟動上市交易，目標是在香港發售擴大後股本中至少5%的股份。按周一市值計算，合共籌集約50億美元(約390億港元)。

根據香港上市規則，尋求在香港進行第二上市的發行人，必須在另一個合格的交易所中，擁有至少兩個財年的良好監管合規記錄。而去年中在美國上市的小鵬汽車和理想汽車，可能會選擇在香港進行雙重主要上市(Dual Primary Listing)。據悉，小鵬汽車亦正在考慮在上海證券交易所科創板第三上市。

香港 上海

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