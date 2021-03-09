美圖斥巨資購虛擬貨幣 蔡文勝：總要有人第一個吃螃蟹

在香港上市的中國資訊科技公司美圖日前公布，已分別斥資2210萬美元及1790萬美元，買入1.5萬單位的以太幣和379單位的比特幣，兩筆交易金額合共約4000萬美元。

美圖董事長蔡文勝事後在社交平台上發文，指美圖是「兩個第一」，一是港股中首間購買比特幣的上市公司，二是全球首間上市公司以太幣作為價幣價值儲備，「總要有人第一個吃螃蟹」。

根據美圖的公告，董事會認為區塊鏈技術「具有顛覆現有金融和科技行業的潛力」，類似於移動互聯網顛覆了家用電腦互聯網以及眾多其他離線行業的方式。公告稱，加密貨幣具有足夠的升值空間，並且在此時通過將部分現金儲備金分配到加密貨幣，可以用作資金管理中分散持有現金的風險。公告表明，公司此舉有兩個目的，一方面是為了投資，另一方面是為進入區塊鏈行業作準備。

公告更稱，董事會認為此舉能向投資者和利益持份者表明集團接受技術革新的抱負和決心，從而為進軍區塊鏈行業做好準備。盡管區塊鏈具有長期利好前景，但總體而言，短期內加密貨幣的價格仍然會有波幅，因此董事會目前決定投資以市值計最大的兩種加密貨幣以太幣和比特幣，董事會相信這投資能最大化提高長遠股東價值。

據報導，按照匯率計算，美圖在虛擬貨幣上的花費，已超過其去年上半年投資活動現金流金額的兩倍。美圖的2020年中期業績報告顯示，其投資活動現金流金額為1.05084億元人民幣。不過，事實上美圖染指區塊鏈並非「一時興起」，早在2018年1月23日，美圖就已發布區塊鏈方案白皮書，稱將基於AI技術打造區塊鏈生態，為用戶創建一個去中心化、安全加密的身份通行證「美圖智能通行證（MIP – Meitu Intelligent Passport）」。

此外，蔡文勝此前亦有在朋友圈分享對區塊鏈的看法，稱區塊鏈是人類有歷史以來最大的泡沫，「但剛剛開始，只能擁抱泡沫，不參與才是最大的風險。」

值得一提是，大陸近期對於虛擬貨幣的態度似乎變得謹慎，焦點之一是作為「挖礦」大本營之一的內蒙古，當地發改委以環保為由，表明會在下月底前全面禁止虛擬貨幣「挖礦」。文件表明要加快推進高耗能行業結構調整，不但「十四五」期間原則上不再審批新的現代煤化工項目，亦要合理有序控制數據中心建設規模，「嚴禁新建虛擬貨幣挖礦項目」，同時要全面清理關停虛擬貨幣挖礦項目，要求4月底前全部退出。