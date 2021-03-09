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林毅夫：任何想卡中國脖子的做法 只會加速中國進步
大陸全國政協委員、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫表示，任何想卡中國大陸脖子的做法，只會加速中國大陸進步。
據人民網報導，林毅夫受訪表示，每個國家發揮比較優勢，是中國希望的。中國會繼續擴大開放，讓更多外國的產品和資本進入中國。當然，也希望中國的產品、資本、技術進入國際市場。
他強調，對於極少數卡脖子的產品，中國也會做好準備，利用自身優勢進行攻關。根據過去的經驗，什麼東西中國能做、能生產之後，在國際上價格就會下來，所以一旦中國攻關了、能夠生產了，就會生產更低成本、更高質量的產品，不僅提供給自己，還可以提供給全世界。所以，任何想要卡中國脖子的做法只會加速中國的進步，以及讓自己失去競爭優勢。
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