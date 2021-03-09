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阿里聯合創始人謝世煌創立併購公司SPAC 遞交美IPO申請

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
謝世煌被稱為馬雲最信賴的搭檔，身價超過二百億美元。（每日頭條網）
謝世煌被稱為馬雲最信賴的搭檔，身價超過二百億美元。（每日頭條網）

據新浪新聞網，美國證監會（SEC）網站顯示，阿里巴巴聯合創始人謝世煌與Puissance Capital Management創始人Ted Wang聯合創立領導特殊目的併購公司（SPAC）Angel Pond Holdings，已遞交美國IPO申請，最高募資3億美元，此次公開發行的聯席帳簿管理人為高盛和摩根大通。

據公開資料，謝世煌，阿里巴巴集團聯合創始人、投資總經理、資深總監及公司產品開發部負責人，瀋陽工業大學工程學學士學位。

謝世煌自二○○七年一月起一直出任阿里巴巴公司產品開發部國際市場分部主管，為阿里巴巴集團的創辦人之一，自一九九九年起曾任B2B 交易平台運營的多個管理層職位，包括二○○○年至二○○二年出任業務發展總監，二○○二年至二○○四年出任國際市場分部運營及發展總監，二○○四年至二○○六年出任同一部門資深總監。

加入阿里巴巴集團前，謝世煌與阿里集團前主席馬雲一同於外經貿部轄下部門電子商務中心成立的資訊科技公司工作，擔任財務總監。謝世煌和馬雲都是阿里巴巴創辦人之一。

阿里巴巴集團 摩根

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