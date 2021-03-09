人民幣中間價重貶543個基點 跌幅創近三年最大

人民幣兌美元中間價9日重貶543基點至6.5338，創今年1月4日以來最低，跌幅創2018年7月20日以來最大。

第一財經報導，截至8日23時20分，在岸、離岸人民幣兌美元匯率最低分別觸及6.5316、6.5486，較今年以來高點6.4380、6.4062分別回檔936、1,424個基點，雙雙跌至今年以來低點。

在岸人民幣8日16:30收盤價報6.5233，23:30夜盤收報6.5271。

業界人士認為，美元強勢將在短期內持續，但尚未形成長期趨勢。後續來看，人民幣匯率波動範圍或將擴大，但仍以震盪走勢為主。

招商銀行金融市場部外匯首席分析師李劉陽稱，當前美元指數的反彈，主要是疫苗接種所引發的美國經濟復甦預期，和快速上行的長期美債收益率所引發的資產定價重估。這兩個因素都不是長期因素，因而對美元弱勢逆轉的觀點持謹慎態度。

瑞銀表示，基於美國財政及貨幣政策刺激將持續，美元中長期將重回下行趨勢。浙商證券首席經濟學家李超也認為，人民幣匯率升值邏輯仍然可持續。

李超指出，人民幣主要支撐仍來自大陸經濟基本面的相對優勢；大陸貨幣政策正常化進度靠前、貿易順差持續超預期，結匯率較為穩定的情況下，銀行間外匯市場人民幣供需結構發生變化，推升人民幣匯率。

他分析，2月底以來，美元指數受美國財政方案推進順利帶來的美國經濟基本面較強預期，及美國聯準會貨幣政策邊際變化預期影響而階段性走強，短期內美元仍有支撐，但人民幣或將延續震盪，並無大的貶值壓力。