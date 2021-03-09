快訊

日媒爆福原愛「再也不回台灣」 傳江宏傑要求解釋遭拒絕

乏人問津變「藍綠對決」？藻礁公投引起的政治效應

人民幣中間價重貶543個基點 跌幅創近三年最大

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
人民幣中間價重貶543個基點。路透
人民幣中間價重貶543個基點。路透

人民幣兌美元中間價9日重貶543基點至6.5338，創今年1月4日以來最低，跌幅創2018年7月20日以來最大。

第一財經報導，截至8日23時20分，在岸、離岸人民幣兌美元匯率最低分別觸及6.5316、6.5486，較今年以來高點6.4380、6.4062分別回檔936、1,424個基點，雙雙跌至今年以來低點。

在岸人民幣8日16:30收盤價報6.5233，23:30夜盤收報6.5271。

業界人士認為，美元強勢將在短期內持續，但尚未形成長期趨勢。後續來看，人民幣匯率波動範圍或將擴大，但仍以震盪走勢為主。

招商銀行金融市場部外匯首席分析師李劉陽稱，當前美元指數的反彈，主要是疫苗接種所引發的美國經濟復甦預期，和快速上行的長期美債收益率所引發的資產定價重估。這兩個因素都不是長期因素，因而對美元弱勢逆轉的觀點持謹慎態度。

瑞銀表示，基於美國財政及貨幣政策刺激將持續，美元中長期將重回下行趨勢。浙商證券首席經濟學家李超也認為，人民幣匯率升值邏輯仍然可持續。

李超指出，人民幣主要支撐仍來自大陸經濟基本面的相對優勢；大陸貨幣政策正常化進度靠前、貿易順差持續超預期，結匯率較為穩定的情況下，銀行間外匯市場人民幣供需結構發生變化，推升人民幣匯率。

他分析，2月底以來，美元指數受美國財政方案推進順利帶來的美國經濟基本面較強預期，及美國聯準會貨幣政策邊際變化預期影響而階段性走強，短期內美元仍有支撐，但人民幣或將延續震盪，並無大的貶值壓力。

人民幣 外匯

延伸閱讀

美CDC新指南：已接種疫苗的人可以不戴口罩互相拜訪

美加速疫苗接種 企業動起來

中國：願與各國商討互認健康碼 以便跨國往來

越南啟動疫苗接種 河內等3省市率先開打

相關新聞

人民幣中間價重貶543個基點 跌幅創近三年最大

人民幣兌美元中間價9日重貶543基點至6.5338，創今年1月4日以來最低，跌幅創2018年7月20日以來最大。

萌翻全場！「小鹿」也來開大陸兩會 原是鄂倫春族服飾

大陸十三屆全國人大四次會議的內蒙古代表團全團會議上，一名頭戴「小鹿」帽子的人大代表被現場鏡頭捕捉到。隨即，照片和影片悄然...

陸官方中國環球電視網被指不中立 遭英國罰款

大陸中央電視台(CCTV)旗下英語新聞頻道中國環球電視網(CGTN)，昨日遭英國通訊管理局指報導不中立，罰款22.5萬英...

寶馬增開公司 客製化汽車軟件

寶馬集團大中華區總裁兼首席執行官高樂日前表示，中國大陸市場蘊含的巨大潛力以及中國消費者的多元化需求在全世界「獨一無二」。

農業機械展湧人潮

江西南昌日前舉辦「2021中部（江西）農業機械及零部件展覽會」。正值三月春耕時節，吸引大量觀眾前來觀展。

山東港口貨物、集裝箱 兩位數增長

山東港口集團6日發布消息稱，2021年2月，該港口完成貨物吞吐量1.15億噸，同比增長12.1%；完成集裝箱吞吐量222...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。