萌翻全場！「小鹿」也來開大陸兩會 原是鄂倫春族服飾

大陸十三屆全國人大四次會議的內蒙古代表團全團會議上，一名頭戴「小鹿」帽子的人大代表被現場鏡頭捕捉到。隨即，照片和影片悄然在網路走紅。有網友留言：「帽子太可愛了，真想摸摸看。」

據紅星新聞，會場上這頂「鹿角」樣式帽子的主人名叫代喜院，是內蒙古鄂倫春自治旗人大主任，也是今年兩會內蒙古自治區來自鄂倫春族的全國人大代表。當得知自己因一頂帽子走紅網路，他直言感到很意外，同時也非常感激大陸網友對自己乃至鄂倫春族的關注。

而對於網友好奇的「鹿角」樣式帽子，代喜院解釋：「帽子上並非鹿角而是狍子，鄂倫春族百姓每逢重大節日或慶典才會佩戴，以示莊重。」

「這兩天親戚朋友發來很多網上我的照片，他們都告訴我說我在網上火了。 」代喜院說，自己突然走紅覺得很意外，但非常感謝網友的關注，希望能有更多人走進鄂倫春，了解鄂倫春族背後的歷史文化。

對於頭上奇特造型的帽子，代喜院表示，這並非是網友認為的鹿角，而是狍子。之所以設計為狍子的造型，代喜院解釋，過去鄂倫春族是以狩獵為生的民族，而選擇狍子作為頭飾形象，一方面是因為其在過去是祖先主要的食物來源之一；另一方面是為了在捕獵過程中，戴著這種帽子能更快吸引動物，從而提高捕獵的效率。

「這頂帽子還擁有自己的專屬名字，用鄂倫春語叫『密塔哈』，是鄂倫春族的民族服飾。」代喜院說，鄂倫春族百姓每逢重大節日、慶典才會穿戴這樣的服飾以示莊重。

公開資料顯示，密塔哈是用整顆狍子的頭顱，去掉骨肉後，保留狍頭上的毛、角、耳朵、鼻子和口，精心鞣製而成，與狍子的頭一模一樣。但隨著狍子被列入大陸國家二級保護動物，現在鄂倫春族已不再捕獵狍子。因此，這種帽子如今已經被列入非物質文化遺產。