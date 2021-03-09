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拚科技自主 八箭齊發

經濟日報 / 特派記者呂佳蓉／北京8日電

談及科技自主的重點工作，大陸國家發改委副主任寧吉喆提及八項重點項目，包含推動大陸國家實驗室建設；基礎研究建設；謀劃「科技創新2030—重大專案」；加強建設重大科技基礎設施；建設國際科技創新中心與國家科學中心；優化多層次創新平台；組織實施融通創新示範工程；推進大眾創業。

大陸國務院新聞辦8日舉行記者會，由發改委官員出席回答關於「十四五」規劃的經濟問題。

大陸將今年經濟增速定在GDP增長6%，寧吉喆表示，在宏觀政策與市場主體努力下，有把握實現全年經濟社會發展目標任務。

對於今年度經濟社會發展目標的政策措施，寧吉喆指出，要保持宏觀政策必要支持力度；是繼續實施惠企紓困政策、用好改革政策，包含企業、財稅與價格等體制改革；明確科技發展與產業政策導向；注重需求側管理；以及推進綠色低碳循環發展。

大陸「十四五規劃」綱要草案未設置明確GDP成長目標，但今年度的成長目標則設在6%以上。

大陸發改委副主任胡祖才表示，五年內外部環境仍有較大不確定性，不設具體量化增速目標，是為了不確定性留有空間，有利於彈性應對，而年度形勢較易研判，實際數字才在年度中確立。

另外，賽迪顧問預計，大陸工業互聯網市場未來三年將以13.6%的年均複合增長率穩定增長，2022年將達到人民幣8,924.7億元。大陸已湧現大批工業互聯網平台型廠商，依託大陸製造業體系在多個行業展開應用。

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