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基建規劃 推動兩新一重

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

大陸國家發改委副主任寧吉喆昨（8）日表示，今年將頒布「十四五」新型基礎設施建設規畫，大力發展數位經濟，拓展5G應用，加快工業互聯網、數據中心等建設。

寧吉喆稱，去年大陸成為全球唯一正增長的主要經濟體，投資功不可沒，今年要保持經濟運行在合理區間，還要發揮投資關鍵效果，加大補短板力度，拓展投資空間，增強投資成長後勁。

寧吉喆稱，未來將從五方面著手，包括發揮政府投資引導帶動；加大投資補短板、調結構的力度；加快推進「兩新一重」建設（新型基礎設施、新型城鎮化，以及交通、水利等重大工程）；促進民間投資更好發展；加強項目儲備和資金要素保障。

具體來看，2021年中央預算內投資規模為人民幣6,100億元，年增人民幣100億元，積極支持城鎮老舊小區改造、「三農」（農業、農民、農村）和水利等重點領域建設；地方政府專項債券人民幣3.65兆元規模總體穩定，精準用於交通、能源、生態環保等領域有一定收益的基礎設施和公共服務項目。

在新型城鎮化方面，實施城市更新行動，全面推進城鎮老舊小區改造，推進以縣城為重要載體的城鎮化建設。在重大工程方面，及時推進川藏鐵路、西寧至成都鐵路、大藤峽水利樞紐工程等項目。

DCCI互聯網研究院院長劉興亮分析，5G既是新基建中的七大重要組成部分之一，更是「數位大陸」戰略的重要支點。

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