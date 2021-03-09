美圖砸11億買加密幣

以美圖秀秀等修圖軟體知名的大陸軟體開發商美圖，跟隨美國電動車大廠特斯拉的腳步，宣布已分別斥資2,210萬美元、1,790萬美元合計4,000萬美元（約新台幣11.3億元），分別買入1.5萬個乙太幣及379.1個比特幣。

澎湃新聞報導，就在公告發布後不久，美圖公司董事長蔡文勝就在朋友圈發文表示，「美圖公司繼續布局區塊鏈，這次購買乙太幣（ETH）、比特幣（BTC）數位貨幣作為長期發展區塊鏈戰略的價值儲備，總要有人第一個吃螃蟹，這應該算香港上市公司第一家購買BTC數位貨幣吧，也算是全球第一家上市公司把ETH乙太坊作為貨幣價值儲備。」

美圖公告表示，這些投資是基於董事會先前批准的一項加密貨幣投資計畫，按照該計畫，公司將動用最多1億美元的現有現金儲備買入加密貨幣，董事會認為，認為加密貨幣仍有上漲空間，且持有加密貨幣可以使投資組合多元化，降低持有現金的風險。

美圖2019年總營收為人民幣9.8億元，此次購幣支出約相當於2019年營收的四分之一。

每日經濟新聞報導，近期布局數位貨幣的大陸公司不只美圖，就在2月16日，在那斯達克上市的500.com彩票網宣布，與比特小鹿子公司Blockchain Alliance達成股份置換協定，收購BTC.com礦池業務。這代表在比特大陸正式分拆後，500.com將原創始人吳忌寒從比特大陸帶出來的部分「家產」攬入囊中。

另外，高盛看好加密貨幣的前景，正重啟加密貨幣交易業務的高盛表示，各大機構對數位資產有強勁需求，而該公司有四成客戶目前持有加密貨幣部位。高盛的調查也顯示，比特幣到今年底時可望漲至10萬美元。

高盛環球市場部門數位資產業務的全球主管麥德莫特（Matt McDdermott）說，在調查近300名客戶後，發現四成持有加密貨幣部位；但如今的情況不同於2017年比特幣泡沫時期，因為無論是不同產業別，或是私人銀行客戶，都有「龐大」的機構需求。