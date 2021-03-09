小鵬汽車上季虧損縮小

大陸電動汽車製造商小鵬汽車在昨（8）日發布財報顯示，去年第4季虧損人民幣7.9億元（新台幣33.9億元），已較前年同期的虧損人民幣13.5億元大幅收窄了41.9%。

財報顯示，按照美國通用會計準則（GAAP）計算，小鵬汽車第4季營收人民幣28.5億元，年增345.5%。

新浪財經報導，小鵬汽車董事長何小鵬表示，小鵬汽車以強勁的勢頭結束2020年，在第二款智慧電動汽車P7交付量快速增長的引領下，第4季交付總量再創新高達到1萬2,964輛，這也取得全年強勁的運營和財務業績表現。

何小鵬指出，小鵬汽車堅持致力於為用戶提供具有高度差異化的智慧汽車產品和服務，並擴大銷售和服務網路，這些都支持2020年取得可喜的成績，並為未來的持續增長賦能。

何小鵬總結，小鵬汽車將繼續致力以技術和數據驅動智慧汽車的變革，做未來交通方式的探索者，作為長期戰略的一部分，正在研發具有行業領先意義的技術和產品，包括下一代的自動駕駛系統和動力總成平台，這些前沿技術將會應用到未來推出的智慧車型 。