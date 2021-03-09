聽新聞
test
0:00 / 0:00

小鵬汽車上季虧損縮小

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導

大陸電動汽車製造商小鵬汽車在昨（8）日發布財報顯示，去年第4季虧損人民幣7.9億元（新台幣33.9億元），已較前年同期的虧損人民幣13.5億元大幅收窄了41.9%。

財報顯示，按照美國通用會計準則（GAAP）計算，小鵬汽車第4季營收人民幣28.5億元，年增345.5%。

新浪財經報導，小鵬汽車董事長何小鵬表示，小鵬汽車以強勁的勢頭結束2020年，在第二款智慧電動汽車P7交付量快速增長的引領下，第4季交付總量再創新高達到1萬2,964輛，這也取得全年強勁的運營和財務業績表現。

何小鵬指出，小鵬汽車堅持致力於為用戶提供具有高度差異化的智慧汽車產品和服務，並擴大銷售和服務網路，這些都支持2020年取得可喜的成績，並為未來的持續增長賦能。

何小鵬總結，小鵬汽車將繼續致力以技術和數據驅動智慧汽車的變革，做未來交通方式的探索者，作為長期戰略的一部分，正在研發具有行業領先意義的技術和產品，包括下一代的自動駕駛系統和動力總成平台，這些前沿技術將會應用到未來推出的智慧車型 。

人民幣 和服 電動汽車

延伸閱讀

兩岸微流行／數位鑰匙 綁定手機就能用

北市電動車位不足 議員批建設牛步

Level 3自動駕駛搭載！Honda Legend升級「Honda SENSING Elite」系統 限量100台登場

首次保養免費、指定車型享高額零利率！福斯針對都會車款祭出優惠

相關新聞

寶馬增開公司 客製化汽車軟件

寶馬集團大中華區總裁兼首席執行官高樂日前表示，中國大陸市場蘊含的巨大潛力以及中國消費者的多元化需求在全世界「獨一無二」。

農業機械展湧人潮

江西南昌日前舉辦「2021中部（江西）農業機械及零部件展覽會」。正值三月春耕時節，吸引大量觀眾前來觀展。

山東港口貨物、集裝箱 兩位數增長

山東港口集團6日發布消息稱，2021年2月，該港口完成貨物吞吐量1.15億噸，同比增長12.1%；完成集裝箱吞吐量222...

解封周年 湖北4月辦全球推介會

大陸外交部長王毅7日在大陸全國人大記者會上表示，將在4月為湖北省舉行全球特別推介會。去年1月湖北新冠病毒疫情遭當局下令全...

十四五開局年 福建再念「山海經」

從2020年中國GDP前50強城市的綜合梳理可見，福建有泉州、福州、廈門、漳州等四個城市入圍，其中泉州、福州首次躋身「G...

陸首屆消博會 400全球頭部品牌參展

大陸首個以消費精品為主題的國家級展會—首屆中國國際消費品博覽會（以下簡稱消博會）招展告一段落。海南國際經濟發展局表示，目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。