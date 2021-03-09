解封周年 湖北4月辦全球推介會

大陸外交部長王毅7日在大陸全國人大記者會上表示，將在4月為湖北省舉行全球特別推介會。去年1月湖北新冠病毒疫情遭當局下令全面封城，至去年4月才解封。

王毅7日在北京就「中國外交政策和對外關係」舉行中外記者會，他會後主動對在場媒體作上述表示。

新華社報導，王毅說，再過一個月，就是湖北武漢解封一周年。「英雄的湖北人民、武漢人民捨小家為大家，為全國戰勝疫情付出了巨大犧牲，為支持全球抗疫作出了重要貢獻。」

他表示，中國外交部將於今年4月春暖花開的時候，為湖北舉行全球特別推介會，向世界展示湖北浴火重生的新面貌，助力湖北搭建對外合作的新橋梁。

王毅在記者會開場白中也提及疫情，他說，中國儘管已經有效控制住疫情，但還有不少國家仍在同病毒奮勇抗爭。中國願繼續與各國團結合作，為人類徹底戰勝疫情而作出不懈努力。

湖北省經濟去年受疫情重創，今年積極對外喊話。湖北已將今年經濟成長目標上調為10%以上，湖北省的政府工作報告表示，今年要全力回歸正常，不僅要把損失的部分補回來，還要力爭把應有的成長追回來。