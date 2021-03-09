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山東港口貨物、集裝箱 兩位數增長

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

東港口集團6日發布消息稱，2021年2月，該港口完成貨物吞吐量1.15億噸，同比增長12.1%；完成集裝箱吞吐量222萬標準箱，同比增長13.8%，雙雙實現兩位數增長，在中國沿海港口中名列前茅。　　

中新社報導，山東港口青島港生產業務部相關負責人說，今年2月港口在多項指標增長的同時，海外航線亮點頻出，多項效率創新高。2月15日，在中遠海運東南亞線「新威海」輪作業中，創出船舶效率每小時211.6自然箱，創全航線效率新紀錄；2月16日，在中外運日本線「中外運馬尼拉」輪作業中，創出單機效率每小時60.77自然箱，創年度效率新高；2月23日，在「阿拉伯巴爾贊」輪作業中，創出每小時310.2自然箱的船時效率，強勢刷新THE聯盟歐洲二線船時效率紀錄。　

該負責人說，青島港推進混礦及鐵礦石國際中轉，先後開通台灣地區與日本、韓國的中轉專線。2月份，40萬噸級礦石大船密集進出，國際中轉量超計畫近一倍。

山東港口發揮碼頭硬件先進、堆場充足、效率領先等綜合優勢，確保大船直靠，讓成千上萬滿載貨物的集裝箱順利發往世界各地。其中，青島港外貿集裝箱同比增長43.4%，機電產品、紡織品、木製品等主乾貨種出口量同比增長200%以上。

目前，山東港口努力構建「西聯中亞歐洲、東接日韓亞太、南通東盟南亞、北達蒙俄」的國際物流大通道，去年海鐵聯運量突破210萬標箱，同比增長25%。截至目前，山東港口全球集裝箱航線總數達305條，連接180個國家和地區的700餘個港口，在中國北方穩居首位。

東港 航線

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